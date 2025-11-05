 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Нарышкин заявил, что США не дали ответ на запрос по ядерным испытаниям

США уклонились от предметной реакции на запрос России по заявлениям Вашингтона о ядерных испытаниях, сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании Совета безопасности.

По его словам, российские дипломаты просили у американской стороны разъяснения насчет указаний Трампа Пентагону о переходе к испытаниям ядерных вооружений.

«Несколько дней назад поступила телеграмма от посла Дарчиева, который пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа этих резонансных высказываний президента США Дональда Трампа», — рассказал он в ответ на вопрос президента России. Российские дипломаты поинтересовалась, что имел в виду американский лидер. «Представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию наверх, и свяжутся с российской стороной, если будет сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов», — резюмировал он.

Ранее на этом же совещании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний в ответ на действия США.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Теги
Персоны
ядерные испытания ядерное оружие Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин фото
Сергей Нарышкин
директор СВР России
27 октября 1954 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации Политика, 17:30
Акции «ЭсЭфАй» подскочили на 7% на фоне четырехкратного роста прибыли Инвестиции, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 17:26
Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях Политика, 17:22
Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям Политика, 17:17
Бортников попросил у Путина время для ответа о ядерных испытаниях США Политика, 17:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Клуб Слуцкого потерпел второе поражение в азиатской Лиге чемпионов Спорт, 17:17
Путин рассказал о телеграмме посла о словах Трампа по ядерным испытаниям Политика, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Рынок акций упал после предложения главы Минобороны по ядерным испытаниям Инвестиции, 17:14
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 17:14
Путин заявил об отсутствии планов нарушить договор о ядерных испытаниях Политика, 17:11
Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео Политика, 17:10