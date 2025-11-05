Нарышкин заявил, что США не дали ответ на запрос по ядерным испытаниям

США уклонились от предметной реакции на запрос России по заявлениям Вашингтона о ядерных испытаниях, сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании Совета безопасности.

По его словам, российские дипломаты просили у американской стороны разъяснения насчет указаний Трампа Пентагону о переходе к испытаниям ядерных вооружений.

«Несколько дней назад поступила телеграмма от посла Дарчиева, который пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа этих резонансных высказываний президента США Дональда Трампа», — рассказал он в ответ на вопрос президента России. Российские дипломаты поинтересовалась, что имел в виду американский лидер. «Представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию наверх, и свяжутся с российской стороной, если будет сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов», — резюмировал он.

Ранее на этом же совещании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний в ответ на действия США.

Материал дополняется.