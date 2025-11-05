Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях

Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, 5 ноября 2025 года (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

«Я поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским соответствующим ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал Путин на заседании Совбеза.

