 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minutеman III

Ракету без ядерной боеголовки запустили с авиабазы в Калифорнии, она пролетела около 6,7 тыс. км до полигона на Маршалловых Островах. Испытание подтвердило надёжность и адаптивность вооружения, заявляют Космические силы США
Фото: U.S. Space Force / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: U.S. Space Force / Keystone Press Agency / Global Look Press

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, сообщают Космические силы страны. Учения получили обозначение GT 254. Во время запуска «была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности» ракеты.

МБР без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах (ассоциированное с США государство в Центральной части Тихого океана) и находящегося под управлением Командования космических сил и противоракетной обороны, отмечается в сообщении.

«Это испытание подтвердило надёжность, адаптивность и модульность системы вооружения», — заявил полковник Дастин Хармон

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, элемент стратегических сил сдерживания. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч). Испытания Minuteman проходят регулярно, Пентагон подчеркивал, что они нацелены на приверженность поддержанию надежного потенциала сдерживания и «не является реакцией на текущие мировые события».  

О планах США провести испытание Minuteman III, способной нести ядерный заряд, в начале ноября писал Newsweek. Это произошло на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который анонсировал скорые ядерные испытания, сказав, что, по его словам, этим занимаются другие страны, включая Россию и Китай, поэтому Штаты сделают то же.

В Кремле заявляли, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний»

Россия ранее испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивает Москва.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ракетные испытания США
Материалы по теме
Трамп объяснил ядерные испытания США «такими же тестами России и Китая»
Политика
Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах
Политика
Хегсет объяснил, как ядерные испытания помогают сдерживанию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации Политика, 17:30
Акции «ЭсЭфАй» подскочили на 7% на фоне четырехкратного роста прибыли Инвестиции, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 17:26
Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях Политика, 17:22
Белоусов заявил о готовности полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям Политика, 17:17
Бортников попросил у Путина время для ответа о ядерных испытаниях США Политика, 17:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Клуб Слуцкого потерпел второе поражение в азиатской Лиге чемпионов Спорт, 17:17
Путин рассказал о телеграмме посла о словах Трампа по ядерным испытаниям Политика, 17:17
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Рынок акций упал после предложения главы Минобороны по ядерным испытаниям Инвестиции, 17:14
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 17:14
Путин заявил об отсутствии планов нарушить договор о ядерных испытаниях Политика, 17:11
Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео Политика, 17:10