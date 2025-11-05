США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minutеman III

Ракету без ядерной боеголовки запустили с авиабазы в Калифорнии, она пролетела около 6,7 тыс. км до полигона на Маршалловых Островах. Испытание подтвердило надёжность и адаптивность вооружения, заявляют Космические силы США

Фото: U.S. Space Force / Keystone Press Agency / Global Look Press

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, сообщают Космические силы страны. Учения получили обозначение GT 254. Во время запуска «была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности» ракеты.

МБР без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах (ассоциированное с США государство в Центральной части Тихого океана) и находящегося под управлением Командования космических сил и противоракетной обороны, отмечается в сообщении.

«Это испытание подтвердило надёжность, адаптивность и модульность системы вооружения», — заявил полковник Дастин Хармон

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, элемент стратегических сил сдерживания. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Развивает скорость примерно 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч). Испытания Minuteman проходят регулярно, Пентагон подчеркивал, что они нацелены на приверженность поддержанию надежного потенциала сдерживания и «не является реакцией на текущие мировые события».

О планах США провести испытание Minuteman III, способной нести ядерный заряд, в начале ноября писал Newsweek. Это произошло на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который анонсировал скорые ядерные испытания, сказав, что, по его словам, этим занимаются другие страны, включая Россию и Китай, поэтому Штаты сделают то же.

В Кремле заявляли, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний»

Россия ранее испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами, подчеркивает Москва.