Политика⁠,
0

Герасимов заявил, что США нацелены на подготовку ядерных испытаний

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний, заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов на оперативном совещании членов Совбеза России. На это, по его словам, может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

«Нам известны высказывания ряда высокопоставленных американских должностных лиц о возобновлении в США ядерных испытаний, и анализ этих заявлений свидетельствует о нацеленности Вашингтона на их подготовку и проведение», — считает Герасимов.

На этом же совещании министр обороны Андрей Белоусов заявил, что России нужно подготовить полномасштабные ядерные испытания 

Путин поручил оценить целесообразность проведения ядерных испытаний
Политика
Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле, 5 ноября 2025 года

Материал дополняется

