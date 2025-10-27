 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия в ООН ответила на претензии США из-за испытаний «Буревестника»

Россия провела испытание ракеты «Буревестник» согласно своим международным обязательствам, подчеркнул представитель страны в ООН в ответ на претензии со стороны США
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» в соответствии со своими международными обязательствами, заявил в ООН заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов. Трансляция шла на веб-портале всемирной организации.

Так он ответил на обвинения со стороны представителя США в «милитаризации» космического пространства, в контексте которых было названо и проведенное 21 октября испытание российской ракеты.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегации США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — сказал Воронцов.

Россия соблюдает обязательства в области космического права, и ее деятельность не направлена против какого-либо государства, подчеркнул дипломат.

В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник»
Политика

О прошедшем испытании глава Генштаба Валерий Герасимов накануне сообщил на совещании президенту Владимиру Путину. Как рассказал генерал, ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, эти показатели «не предел». Глава государства предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в армии.

«Буревестник» разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Ракета получила название в марте 2018-го по итогам открытого голосования на сайте Минобороны.

Известные характеристики:

  • двигатель — ядерная энергетическая установка;
  • тип боевой части — ядерная;
  • скорость — дозвуковая или околозвуковая;
  • профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Ракета способна преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ее трудной целью для систем ПВО и ПРО.

Президент США Дональд Трамп, ранее комментируя пуск «Буревестника», сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры и что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится у российских берегов.

