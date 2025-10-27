Россия в ООН ответила на претензии США из-за испытаний «Буревестника»
Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» в соответствии со своими международными обязательствами, заявил в ООН заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов. Трансляция шла на веб-портале всемирной организации.
Так он ответил на обвинения со стороны представителя США в «милитаризации» космического пространства, в контексте которых было названо и проведенное 21 октября испытание российской ракеты.
«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегации США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — сказал Воронцов.
Россия соблюдает обязательства в области космического права, и ее деятельность не направлена против какого-либо государства, подчеркнул дипломат.
О прошедшем испытании глава Генштаба Валерий Герасимов накануне сообщил на совещании президенту Владимиру Путину. Как рассказал генерал, ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, эти показатели «не предел». Глава государства предложил «определить возможные способы применения» и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в армии.
«Буревестник» разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Ракета получила название в марте 2018-го по итогам открытого голосования на сайте Минобороны.
Известные характеристики:
- двигатель — ядерная энергетическая установка;
- тип боевой части — ядерная;
- скорость — дозвуковая или околозвуковая;
- профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.
Ракета способна преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ее трудной целью для систем ПВО и ПРО.
Президент США Дональд Трамп, ранее комментируя пуск «Буревестника», сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры и что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится у российских берегов.
