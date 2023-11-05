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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЕС заявил о необычайном всплеске антисемитизма и жизни евреев в страхе

Еврокомиссия заявила о необычайном всплеске антисемитизма в Европе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Евросоюз осудил антисемитские поступки и выразил поддержку еврейским общинам Европы. Акции в разных странах мира с лозунгами против Израиля происходят на фоне его авиаударов по сектору Газа после нападения со стороны ХАМАС
Полицейский перед церемониальным залом в еврейской части Венского центрального кладбища, 1 ноября 2023 года неизвестные подожгли вестибюль зала и нарисовали свастики на внешней стене кладбища
Полицейский перед церемониальным залом в еврейской части Венского центрального кладбища, 1 ноября 2023 года неизвестные подожгли вестибюль зала и нарисовали свастики на внешней стене кладбища (Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press)

Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе в последние дни достиг необычайного уровня, что напоминает о некоторых самых мрачных временах в истории, говорится в заявлении Европейской комиссии (ЕК).

«Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», — отмечается в сообщении.

Антисемитские происшествия, указывают в ведомстве, наблюдаются как в государствах — членах ЕС, так и в других странах мира. «Бутылки с зажигательной смесью бросили в синагогу в Германии, звездами Давида разрисовали здания во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, произошли нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют ненавистнические лозунги в адрес евреев», — перечисляют в ЕК.

Брюссель осуждает эти «подлые» действия и выражает поддержку еврейским общинам в ЕС, говорится в заявлении.

Там также отмечается, что антисемитские поступки идут вразрез со всем, за что выступает Европа. «Еврей, мусульманин, христианин — никто не должен жить в страхе дискриминации или насилия из-за своей религии или идентичности», — указывают в ЕК.

В конце октября по всему миру, включая европейские страны, прошли акции в поддержку Палестины и против Израиля, который почти месяц наносит удары по сектору Газа в ответ на нападение со стороны движения ХАМАС. На фоне действий израильской армии в анклаве, по данным палестинского минздрава, погибли свыше 9 тыс. человек, пострадали — более 25 тыс.

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Израиль подвергся нападению ХАМАС утром 7 октября, боевики группировки вторглись на юг страны, атаковали мирных жителей и военных, а также захватили более 200 человек в заложники; погибли свыше 1 тыс. человек, несколько тысяч пострадали. Израильские власти позже объявили о планах полностью уничтожить ХАМАС, который контролирует сектор Газа.

В правительстве Германии волну антисемитизма назвали пугающей. «На нас лежит историческая ответственность, и антисемитизму, какую бы форму он ни принял, не должно быть места в Германии», — говорил вице-канцлер Роберт Хабек.

5 ноября полиция Турции применила слезоточивый газ и водометы во время акции протеста против Израиля и США, когда участники демонстрации попытались проникнуть на американскую авиабазу на юге страны. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл действия Израиля в Газе военными преступлениями.

В конце октября толпа людей в поиске прилетевших из Израиля пассажиров прорвалась в здание и на взлетную полосу аэропорта Махачкалы. Через несколько часов их оттуда вытеснили. СК завел уголовное дело о беспорядках. Президент Владимир Путин заявил, что эти события были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб». Посол Израиля в России Бен Цви счел, что произошедшее было направлено как против евреев, так и против государства, а также является следствием подстрекательства.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль антисемитизм Еврокомиссия
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