Министр экономики Германии заявил о пугающей волне антисемитизма в стране

Волна антисемитизма в Германии выглядит пугающе. Об этом в интервью газете Bild заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Масштабы антисемитизма пугают. На нас лежит историческая ответственность, и антисемитизму, какую бы форму он ни принял, не должно быть места в Германии», — сказал он.

7 октября, в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, прошла антиизраильская демонстрация пропалестинской группы Samidoun. Ее участники вышли под лозунгом «Да здравствует сопротивление палестинского народа» и раздавали прохожим выпечку. Вечером того же дня, передавал Bild, на улице собрались более 60 человек, которые скандировали антиизраильские лозунги, размахивали флагами Палестины в поддержку действий боевиков, напавших на мирных жителей в Израиле. Полиция разогнала митинг, были задержаны 40 человек, заведено шесть уголовных и более 30 административных дел.

Глава Нойкёльна Мартин Хикель призвал запретить деятельность организации Samidoun. Его поддержала офицер по вопросам интеграции Гюнер Балчи. По ее словам, в Берлине около 100 человек принадлежат к «ядру» организации, чьи сторонники активны в соцсетях и пытаются влиять на молодежь. Власти Германии осудили действия палестинской группировки и заявили о солидарности с Израилем.