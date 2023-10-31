Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля начались беспорядки. Позже людей вытеснили оттуда, а СК завел уголовное дело. Главное о произошедшем — в материале РБК

Обстановка в аэропорту Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

Вечером 29 октября в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей. Беспорядки начались из-за рейса, прилетевшего из Израиля на фоне войны в секторе Газа. Погромщики прорвались и на взлетно-посадочную полосу. Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело, квалифицировав события как массовые беспорядки.

Последние события Глава Дагестана Сергей Меликов записал видеообращение, в котором предупредил, что участники беспорядков не смогут рассчитывать на снисхождение, хотя каждый случай участия в этих событиях будет рассматриваться индивидуально.

Меликов также рассказал, что работа аэропорта Махачкалы полностью восстановлена. По его словам, на вторник намечено 50 рейсов – услугами аэропорта воспользуются около 3 тысяч пассажиров.

Беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия рейса из Израиля, представляют собой «чистый антисемитизм», и были спровоцированы со стороны, заявил в интервью Welt израильский президент Ицхак Герцог.

Что произошло

Люди начали собираться у аэропорта (находится примерно в 16 км от Махачкалы и 4,5 км от Каспийска) вечером 29 октября. В 19:00 мск туда прилетел рейс WZ 4728 из Тель-Авива (Бен-Гурион).

Прибывшая к аэропорту толпа людей начала проверять паспорта у людей с целью найти пассажиров, которые прилетели из Израиля, передавали RT и «Осторожно, Новости».

Впоследствии собравшиеся люди прорвались в здание международного терминала аэропорта и заблокировали его, а потом — выбежали на взлетно-посадочную полосу, сообщали «Подъем» и «Известия».

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что граждане Израиля не пострадали в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, в лайнере, который прилетел из Тель-Авива были в том числе люди только с израильским паспортом и с двойным паспортом. Все они были эвакуированы из Махачкалы.

Аэропорт был закрыт. Авиакомпании стали переносить рейсы в Грозный, Сочи, Минеральные Воды. О возобновлении работы аэропорта Росавиация сообщила только в 14:20 мск понедельника.

К 22:20 воскресенья аэродром аэропорта Махачкалы был «освобожден от несанкционированно проникших граждан», заявили в Росавиации.

В результате беспорядков есть раненые, сообщил минздрав Дагестана. Пострадали 20 человек, среди них есть полицейские. В понедельник в Минздраве Дагестана заявили, что погибших не было, а информация о гибели полицейского — ложная.

Задержаны 60 человек, всего установлены 150 участников беспорядков, сообщили в МВД.

В Следственном комитете заявили, что допрашивают причастных к беспорядкам в Дагестане и проводят обыски.

Реакция властей

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 УК (массовые беспорядки, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы). В аэропорту провели задержания.

Расследование взяла под контроль прокуратура республики.

Управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу пообещало установить личности всех, кто принял участие в беспорядках, отметив, что в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.

Местные власти попросили жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск в связи с «инцидентом» в аэропорту.

Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы «стали во многом результатом вмешательства извне». «Они связаны в том числе с внешним информационным воздействием», — сказал пресс-секретарь президента, добавив, что недоброжелателям «легко провоцировать людей на фоне ужасных телевизионных кадров из Газы».

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал действия пришедших в аэропорт грубым нарушением закона. «Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!» — написал он в своем телеграм-канале.

Также Меликов заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировал телеграм-канал «Утро Дагестана» и он «администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет».

Основатель Telegram Павел Дуров в понедельник вечером сообщил, что «Утро Дагестана» и другие каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы «за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира». После этого канал был отключен.

Глава Дагестана предложил задержанным в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора и принять участие в специальной военной операции либо в составе добровольческих подразделений, либо заключить контракт с Вооруженными силами".

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил, что переживает «за мусульман, которые сейчас гибнут в Палестине», понимает возмущение людей, но выразил мнение, что штурмом аэропорта и погромами проблемы решать нельзя.

После событий в Махачкале канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля призвали российские правоохранительные органы обеспечить безопасность израильских граждан и евреев, «где бы они ни находились». Израильские власти ожидают, что российские власти «будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян».

Что предшествовало беспорядкам в аэропорту Махачкалы

В ответ на нападение палестинского движения ХАМАС в начале октября Израиль более трех недель наносит удары по сектору Газа. 27 октября израильские власти объявили о расширении своих операций в Газе.

28 октября в городах мира прошли акции в поддержку палестинцев в Газе и против действия Израиля. В тот же день в дагестанском Хасавюрте толпа собралась у отеля «Фламинго» из-за информации о том, что там якобы есть постояльцы-израильтяне.

Глава Дагестана Сергей Меликов позднее заявил, что причиной акции у гостиницы стала провокация и фейковая информация из «экстремистских ресурсов, администрируемых врагами России».