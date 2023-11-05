В Турции участники акции против Израиля попытались прорваться на базу США

Турецкая полиция применила перцовый газ и водометы в отношении участников акции протеста против Израиля и США, которые попытались проникнуть на базу, где в том числе дислоцируются американские ВВС

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В Турции полиция применила перцовый газ и водометы для разгона участников акции протеста против Израиля и США, которые предприняли попытку проникнуть на американскую авиабазу Инджирлик, передают агентство DHA и телеканал NTV.

Видео с применением водометов в отношении протестующих, которые в том числе держат флаги Турции и Палестины, опубликовало информагентство IHA.

Акция проводится в связи продолжающими ударами Израиля по сектору Газа, протесты организовал Гуманитарный фонд защиты прав и свобод человека (IHH). Он призвал собраться у военной базы под Аданой (город на юге Турции, сам военный объект находится к востоку от него), где в том числе дислоцируются Военно-воздушные силы США.

Автомобильная колонна с участниками акции направилась к месту акции 3 ноября из Стамбула и прибыла туда утром 5 ноября. По призыву гендиректора IHH Бюлента Йылдырыма к ним присоединились люди из других регионов Турции, отмечает DHA.

Местные власти разрешили провести акцию на одном из бульваров, остальные улицы были перекрыты, передает NTV. Колонна протестующих приблизилась к базе в районе 14:00 (время совпадает с московским), после чего часть участников акции попытались проникнуть на объект по полю и полиция применила перцовый газ и водометы, сообщает телеканал.

Власти Турции осудили Израиль, который после нападения ХАМАС почти месяц наносит удары по сектору Газа и начал наземные операции на территории анклава. По данным палестинского минздрава, число погибших в Газе превышает 9 тыс. человек, пострадавших – 26 тыс. Еще 1600 пропали без вести или могли погибнуть под завалами, отмечает информагентство WAFA.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия израильской армии в секторе Газа «военными преступлениями» и призывал прекратить обстрелы. По его мнению, за кровопролитие в анклаве также несет ответственность Запад. «Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить убийства детей, женщин и невинных людей в секторе Газа, а Израиль открыто совершает военное преступление», – заявлял он.

После заявлений Эрдогана Израиль отозвал своих дипломатов из Турции для «переоценки» отношений двух стран. Анкара в свою очередь отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций.

Президент Турции отказался общаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но сказал, что разрыв дипломатических отношений невозможен, отметив, что турецкая сторона ведет переговоры с израильской о прекращении огня в Газе.