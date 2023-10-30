Путин увидел руки «агентуры западных спецслужб» в беспорядках в Махачкале

Представители Украины под руководством Запада пытаются «инспирировать погромы в России», заявил Владимир Путин. Он предложил переживающим за Израиль странам «расследовать, чем занимаются их спецслужбы»

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Беспорядки в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», заявил президент Владимир Путин на совещании.

По утверждению Путина, представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России». Президент задался вопросом, знают ли об этом «в руководящих кругах тех же Штатов».

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы», — сказал он.

Путин считает, что за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине «стоят правящие элиты США и их сателлиты». Комментируя беспорядки в Дагестане, он заявил, что нельзя «помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи». Таты — один из народов, населяющих Дагестан, подавляющее большинство из них исповедует иудаизм.

Президент поручил главам регионов и руководителям правоохранительных органов принимать своевременные меры «по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия».

29 октября толпа собралась у международного аэропорта Махачкалы, чтобы не пустить прибывающих в страну граждан Израиля из Тель-Авива. Люди прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу. По данным регионального минздрава, пострадали более 20 человек. СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Силовики заявили, что установили более 150 участников. По состоянию на вечер понедельника задержаны 83 человека.

Местные власти связали произошедшее с провокацией «врагов» России, в Кремле также заявили, что беспорядки стали «во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне». Религиозные лидеры призвали не допускать насилия. Власти Израиля выразили надежду, что правоохранительные органы в России «защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства».