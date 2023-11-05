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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил об исчезновении 60 заложников при обстрелах сектора Газа

ХАМАС: свыше 60 заложников пропали из-за обстрелов сектора Газа Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По данным Израиля, в плену в секторе Газа находятся не менее 240 человек, в том числе россияне. США призывают к гуманитарной паузе, чтобы освободить заложников, но пока Израиль на такой шаг не пошел
Фотографии заложников в Тель-Авиве
Фотографии заложников в Тель-Авиве (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Более 60 заложников пропали без вести в результате израильских обстрелов сектора Газа, заявил представитель военного крыла ХАМАС, «Бригад Аль-Кассама», Абу Обейда, передает Al Jazeera.

Он также сообщил об обнаружении тел 23 заложников под завалами.

«Похоже, что мы никогда не сможем добраться до них (заложников. — РБК) из-за продолжающейся жестокой агрессии оккупационных сил против Газы», — сказал он.

Израиль заявлял, что в заложниках у ХАМАС находятся не менее 240 человек. Среди них есть лица с двойным гражданством, в том числе российским. Точное число россиян, оказавшихся в плену, неизвестно. Посол России в Израиле Анатолий Викторов говорил о троих, власти Израиля — о шести, ХАМАС сообщал о получении от Москвы списка с именами восьми заложников.

3 ноября высокопоставленный член политического бюро группировки Гази Хамад заявил, что ХАМАС готов отпустить заложников — и гражданских лиц, и военных — в обмен на освобождение находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. По данным ООН на июль этого года, речь идет о пяти тысячах человек.

США пытаются решить вопрос с освобождением заложников, призывая к гуманитарной паузе. В частности, с таким предложением 2 ноября выступил американский лидер Джо Байден. Идею в ходе визита в Израиль высказал премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и госсекретарь Энтони Блинкен.

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Однако последний в ответ заявил, что Израиль «продолжает действовать в полную силу и <...> отказывается от временного прекращения огня, которое не включает освобождение наших заложников», передает Reuters.

The Times of Israel отмечала со ссылкой на источник, что пауза в боевых действиях позволит ХАМАС собрать более точную информацию о заложниках, чтобы можно было вести переговоры об их освобождении. Дело в том, что группировка не всегда знает о местоположении пленных, так как они разбросаны по тоннелям по всему анклаву, к тому же, некоторых удерживает не ХАМАС, а другое радикальное движение — «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС сектор Газа заложники
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