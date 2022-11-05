Подоляк призвал нанести удары по производителям дронов в Иране

Помимо санкций, советник главы офиса президента Украины предложил «наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет» в Иране. Тегеран признал передачу России партии дронов до начала военной операции

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал международное сообщество, помимо санкционного давления, нанести удары по предприятиям Ирана, производящим дроны. Об этом он заявил в эфире телемарафона, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше», — считает Подоляк.

Ранее 5 ноября иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан признал передачу России «ограниченного количества» беспилотников еще до начала военной операции на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Тегеран «соврал».

На Украине неоднократно сообщали об атаках дронов, в том числе «Герань-2». Киев считает, что на самом деле это иранские беспилотники типа Shahed. Обвинения в передаче дронов российским войскам выдвигали также в США и ЕС. Однако и Россия, и Иран это отрицали. Тегеран еще в конце октября отвергал данные о поставках в Россию дронов для применения их на Украине, называя обвинения «безосновательными и ничем не подкрепленными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел сообщения о поставках «вбросами».

Евросоюз собирался провести расследование в связи с возможной отправкой иранских дронов в Россию и внес в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries — производителя беспилотников. Она попала и под санкции Великобритании. США ввели ограничения против иранской Safiran Airport Services, которая, по мнению Вашингтона, поставляет дроны в Москву. В Белом доме считают, что Тегеран таким образом участвует в конфликте на Украине.