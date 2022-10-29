США предупредили о мерах «за рамками санкций» за поставки оружия Ираном

Госдеп США: имеются все инструменты за рамками санкций против экспорта оружия из Ирана

США намерены противодействовать экспорту иранских вооружений всеми средствами, прежние действия подтверждают эту позицию, указали в Госдепартаменте. В Вашингтоне пообещали «сделать все, чтобы устранить угрозу»

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Власти США не исключают использования никаких инструментов в вопросе противодействия экспорту оружия из Ирана в другие государства и организации, заверил представитель Госдепартамента Нед Прайс по время брифинга.

«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном счете отвечает нашим интересам», — отметил Прайс.

Вашингтон уже продемонстрировал, продолжил он, что когда дело доходит до «противодействия вредоносной деятельности Ирана по всем направлениям», то используются все имеющиеся инструменты давления. Вредоносная деятельность республики заключается в программах баллистических ракет, ядерной программы, поддержке террористических организаций и «прокси»,

«В конечном счете, мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы устранить угрозу, которую представляют эти злонамеренные действия», — подчеркнул Прайс.

Сейчас США сконцентрированы на угрозе, которую представляют иранская программа БПЛА, рассказал представитель Госдепа, отметив, что беспилотники Ирана уже были применены в Сирии, Ираке, партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, а «теперь на Украине».

В середине октября Евросоюз ввел санкции против иранской компании—производителя беспилотников Shahed Aviation Industries, европейские власти полагают, что дроны этой фирмы были поставлены России. Летом информация об этом появилась в американских Washington Post и CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также говорил, что у Вашингтона есть информация о планах Тегерана поставить Москве до нескольких сотен беспилотников. В Госдепе заявляли об обеспокоенности «углублением альянса» России и Ирана, аналогичную оценку дали власти Израиля.

Российская и иранская сторона обвинения отвергают. В МИДе России назвалили сообщения слухами, в Кремле их сочли вбросами. В иранском МИДе подчеркнул, что Москва и Тегеран не развивали сотрудничество в сфере современных технологий в последнее время. В миссии России при ООН пригрозили секретариату организации пересмотреть отношения в случае начала расследования по беспилотникам.