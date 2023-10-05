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Военная операция на Украине ,  
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ЕС предупредил о неспособности заменить американскую помощь Украине

Боррель: ЕС не сможет заменить американскую помощь Украине
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Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Евросоюз не может заменить американскую помощь Украине, предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает AFP.

Брюссель удивлен и сожалеет, что в США утвердили проект временного финансирования правительства без помощи Киеву, ранее говорил он. «Выслушав президента [CША Джо] Байдена, который призвал пересмотреть это решение, у меня есть надежда, что в будущем Украина продолжит пользоваться поддержкой США», — отмечал глава европейской дипломатии.

ЕС продолжит оказывать Киеву финансовую помощь вне зависимости от того, какие решения будут приниматься в США, сообщал Боррель. Такая помощь, подчеркнул он, не зависит от результатов наступления ВСУ.

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