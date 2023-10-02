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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил о глубоком сожалении из-за бюджета США без помощи Украине

Боррель: ЕС сожалеет о принятии в США бюджета без помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Евросоюз удивлен и сожалеет о принятии в США нового бюджета, не включающего помощь Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В США приняли решение, о котором мы должны глубоко и основательно сожалеть. Выслушав президента Байдена, который призвал пересмотреть это решение, у меня есть надежда, что в будущем Украина продолжит пользоваться поддержкой США», — передает слова Борреля дипломатическая служба ЕС.

Он добавил, что задолго до решения США в ЕС анонсировали помощь Украине на сумму €50 млрд. Боррель также лично предложил своим коллегам создать внутри Европейского фонда мира дополнительный специальный фонд в размере до €20 млрд на следующие четыре года. По его словам, поддержка Украины не только продолжается, но и увеличивается, несмотря на действия США.

1 октября президент США Джо Байден утвердил проект бюджета США на 45 дней без помощи Украине. В него вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий. По словам Байдена, если бы документ не был принят, то это бы вызвало кризис, который причинил бы «ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев».

В тот же день высокопоставленный представитель Пентагона рассказал, что Министерство обороны исчерпало «все доступные средства» для помощи Украине.

2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ властей США включить помощь Украине в проект бюджета является временным, а Америка продолжит быть вовлеченной в конфликт на Украине.

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Теги
Жозеп Боррель финансирование Украина США
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