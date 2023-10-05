Трамп призвал США не поддерживать Киев до уравнивания расходов с ЕС

Трамп: США должны перестать помогать Украине, пока не уравняют траты на нее с ЕС

США должны перестать поддерживать Украину до тех пор, пока расходы страны на нее не сравняются с тратами Евросоюза. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Почему бесчестный [президент США] Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она отстает от США в выплатах? Почему мы не настаиваем на равенстве — доллар за доллар? <...> Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — написал Трамп.

По данным Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), с января 2022 года до конца июля 2023 года, США предоставили Украине чуть менее чем на €70 млрд (около $73 млрд). При этом Евросоюз, а также не входящие в него европейские страны (Великобритания, Норвегия и Швейцария) предоставили Киеву помощь примерно на €156 млрд (около $164 млрд). При этом объем краткосрочной помощи США и европейских стран примерно равен, но долгосрочные обязательства стран ЕС увеличивают стоимость помощи вдвое.

Пентагон в начале сентября отчитывался о помощи Киеву в области безопасности на более чем $43 млрд с февраля 2022 года. При этом в статистике не учитывались пакеты помощи, выделеленные Украине позднее.

Москва осуждает поставки западного оружия на Украину. Власти не раз заявляли, что они не помешают России достичь целей спецоперации и не изменят исход конфликта.

1 октября президент США Джо Байден утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Документ был одобрен за 2,5 часа до наступления шатдауна — приостановки работы правительства. После этого Байден заявил, что будет настаивать на необходимости дополнительной помощи Киеву.

По словам американского президента, есть «еще один способ», с помощью которого США могут найти финансирование. О чем именно идет речь, глава государства не уточнил.