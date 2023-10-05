 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп призвал США не поддерживать Киев до уравнивания расходов с ЕС

Трамп: США должны перестать помогать Украине, пока не уравняют траты на нее с ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине

США должны перестать поддерживать Украину до тех пор, пока расходы страны на нее не сравняются с тратами Евросоюза. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Почему бесчестный [президент США] Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она отстает от США в выплатах? Почему мы не настаиваем на равенстве — доллар за доллар? <...> Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — написал Трамп.

По данным Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), с января 2022 года до конца июля 2023 года, США предоставили Украине чуть менее чем на €70 млрд (около $73 млрд). При этом Евросоюз, а также не входящие в него европейские страны (Великобритания, Норвегия и Швейцария) предоставили Киеву помощь примерно на €156 млрд (около $164 млрд). При этом объем краткосрочной помощи США и европейских стран примерно равен, но долгосрочные обязательства стран ЕС увеличивают стоимость помощи вдвое.

Пентагон в начале сентября отчитывался о помощи Киеву в области безопасности на более чем $43 млрд с февраля 2022 года. При этом в статистике не учитывались пакеты помощи, выделеленные Украине позднее.

Москва осуждает поставки западного оружия на Украину. Власти не раз заявляли, что они не помешают России достичь целей спецоперации и не изменят исход конфликта.

1 октября президент США Джо Байден утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Документ был одобрен за 2,5 часа до наступления шатдауна — приостановки работы правительства. После этого Байден заявил, что будет настаивать на необходимости дополнительной помощи Киеву.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
24% доходности: заплатит ли «Сургутнефтегаз» супердивиденды за 2023 год
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше

По словам американского президента, есть «еще один способ», с помощью которого США могут найти финансирование. О чем именно идет речь, глава государства не уточнил.

Теги
Персоны
Дональд Трамп США Евросоюз расходы Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Материалы по теме
Суд США отказался отстранять Трампа от участия в президентских выборах
Политика
В США оценили расходы на увеличение производства снарядов для Украины
Политика
Байден анонсировал «большую речь» о необходимости поддержки Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Минобороны заявило о подавлении до 25 артиллерийских расчетов ВСУ Политика, 05:17
Россияне назвали размер достойной зарплаты учителя Общество, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Трамп призвал США не поддерживать Киев до уравнивания расходов с ЕС Политика, 04:48
Кевина Спейси госпитализировали в Самарканде с подозрением на инфаркт Общество, 04:17
В Канаде извинились за представление к награде экс-бойца СС «Галичина» Политика, 04:09
Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени на Мойше Израилевича Политика, 03:38
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В США оценили расходы на увеличение производства снарядов для Украины Политика, 03:18
В Москве объявили лауреатов литературной премии «Ясная Поляна» Общество, 03:07
ФАС завела дела против АЗС и нефтебаз из-за цен на топливо Бизнес, 02:42
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot и оборудования на $2,8 млн Политика, 02:31
В «Роскосмосе» допустили изменение схемы перелета «Луны-26» Технологии и медиа, 02:08
Клинтон заявила о борьбе с российским влиянием в США Политика, 02:02
Кандидат в спикеры палаты представителей США выступил против помощи Киеву Политика, 01:25