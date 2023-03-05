Трамп заявил, что за 10 минут убедил бы ЕС увеличить помощь Украине

Страны Евросоюза слишком мало тратят на Украину в отличие от США. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на ежегодной Конференции консервативного политического действия.

«Европа должна начать тратить деньги. Мы выделили примерно $140 млрд, а они — около $15–16 млрд. <...> Можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить», — сказал Трамп. Он не уточнил, что сказал бы лидерам Евросоюза, чтобы увеличить помощь Украине.

Он добавил, что другие страны называют Соединенные Штаты «глупой страной» в связи с размерами выделяемой помощи Киеву. «Германия не платит свою долю. Другие страны не платят свою долю, а Соединенные Штаты несут всю нагрузку», — подчеркнул Трамп.

На Конференции консервативного политического действия Трамп также говорил, что в случае переизбрания на пост президента разрешит конфликт на Украине в течение суток. Он отказался раскрывать план действий, пояснив, что его обнародование лишит возможности реализовать задуманное.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп уже выдвинул свою кандидатуру.