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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что за 10 минут убедил бы ЕС увеличить помощь Украине

Дональд Трамп заявил, что за 10 минут убедил бы руководство ЕС увеличить помощь Киеву

Страны Евросоюза слишком мало тратят на Украину в отличие от США. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на ежегодной Конференции консервативного политического действия.

«Европа должна начать тратить деньги. Мы выделили примерно $140 млрд, а они — около $15–16 млрд. <...> Можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить», — сказал Трамп. Он не уточнил, что сказал бы лидерам Евросоюза, чтобы увеличить помощь Украине.

Он добавил, что другие страны называют Соединенные Штаты «глупой страной» в связи с размерами выделяемой помощи Киеву. «Германия не платит свою долю. Другие страны не платят свою долю, а Соединенные Штаты несут всю нагрузку», — подчеркнул Трамп.

На Конференции консервативного политического действия Трамп также говорил, что в случае переизбрания на пост президента разрешит конфликт на Украине в течение суток. Он отказался раскрывать план действий, пояснив, что его обнародование лишит возможности реализовать задуманное.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп уже выдвинул свою кандидатуру.

Теги
Дональд Трамп Украина Евросоюз США
Вклад «Стабильный»
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Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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