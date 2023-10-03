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В Конгрессе США потребовали отставки Маккарти из-за сделки с демократами

Гетц подал ходатайство об отставке спикера Маккарти из-за сделки с демократами
Республиканец Гетц подал ходатайство об отставке спикера палаты представителей Маккарти из-за его предполагаемого сотрудничества с демократами для избежания шатдауна. Маккарти опровергал эти данные

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отставке спикера палаты представителей США Кевина Маккарти из-за того, что он пошел на сотрудничество с демократами для избежания шатдауна, передает Associated Press.

«Достаточно республиканцев, которые считают, что в этот момент на следующей неделе произойдет одно из двух: Кевин Маккарти не будет спикером палаты представителей или он будет спикером палаты представителей, работающим в угоду демократам. <...> Я согласен с любым результатом, потому что американский народ заслуживает того, чтобы знать, кто им управляет», — заявил Гетц после подачи ходатайства журналистам.

Маккарти после заявления Гетца написал в X (бывшая Twitter): «Давайте».

Гетц заявил о том, что намерен добиваться отставки Маккарти 1 октября, после подписания президентом США Джо Байденом проекта временного бюджета за два с половиной часа до шатдауна (приостановки работы правительства).

По его словам, сделка Маккарти с демократами обходит многие ограничения по расходам, которые были установлены Республиканской партией (она контролирует палату представителей во главе с Маккарти), что является «последней каплей». «Я думаю, нам нужно содрать пластырь», — сказал Гетц.

В проект бюджета вошли финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных действий, но не помощь Украине. Байден выразил надежду, что Маккарти «сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой в этот критический момент».

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CNN отмечал, что проект удалось утвердить в связи с «резким поворотом» Маккарти, который начал работать с Демократической партией для того, чтобы подавляющим большинство провести документ в обеих палатах конгресса, что и было в итоге сделано в самый последний момент.

Байдена после утверждения проекта бюджета спросили, будет ли он доверять Маккарти, когда «будет заключена следующая сделка». «Мы только что заключили одну по Украине. Посмотрим», — сказал президент. Сам Маккарти опроверг информацию о заключении сделки с демократами. «Нет никакой сторонней сделки. <...> Совершенно не считаю, что президент имел это в виду», — сказал он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Кевин Маккарти Конгресс США палата представителей США республиканцы отставка
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