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В скором времени украинцам перестанет нравиться стремление Запада воевать «до последнего украинца», заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о необходимости продолжать поддерживать Украину.

«Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Пескова, рано или поздно украинцы начнут слышать такие заявления «в ином свете для себя», и «им это перестанет нравится».

Накануне Оллонгрен назвала поддержку Украины «дешевым способом гарантировать, что Россия с этим режимом не предоставит угрозы для альянса НАТО».

Российские власти неоднократно делали заявления о планах Запада «воевать до последнего украинца». В июле об этом говорил президент России Владимир Путин. «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — подчеркивал он.

В феврале директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия не хотела бы «вести войну до последнего украинца», так как большинство жителей Украины — «нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью». Тем не менее, по словам главы СВР, все они стали жертвами агрессивной политики НАТО.