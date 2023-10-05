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Военная операция на Украине ,  
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Американский генерал назвал две ошибки Байдена в конфликте на Украине

Генерал США Ходжес: Байден допустил две ошибки в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Байден не назвал цель, которую преследуют США, помогая Украине, что снижает поддержку среди американцев проводимой политики, считает генерал Ходжес. Президент США говорил о стремлении к справедливому миру на принципах Устава ООН
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Американский президент Джо Байден добился успеха своей политикой в отношении конфликта на Украине, прежде всего выстроив коалицию из 50 государств, помогающих Киеву, чего не ожидали власти России, однако и допустил две ошибки, заявил Rzeczpospolita бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Президент США не конкретизировал, какая у Вашингтона конечная цель — «зачем мы передаем Украине 50 и более миллиардов долларов», сказал генерал. «Думаю, если бы он сказал, что наша цель — победа Украины, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев», — рассказал генерал. Ходжес считает, что целью США должен стать возврат к границам 1991 года.

Первая ошибка порождает вторую, продолжил он, поделившись наблюдением, что помогающим Украине странам, не имея определенной цели, сложно проводить последовательную политику в этом вопросе. «Мы предоставляем Javelin, Stinger, ATACMS и что-то еще. Но не всегда за этим стоит план», — отметил он.

Ходжес предположил, что Байден «чрезмерно опасается» эскалации Россией конфликта и применения ядерного оружия. Отчасти это связано с тем, что в нынешнюю администрацию президента входят многие чиновники, работавшие с Бараком Обамой.

Байден не раз говорил, что не допустит начала третьей мировой войны и не будет посылать войска на Украину, однако США обеспечат ВСУ «всем, чтобы они имели возможность защищаться». «Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — отмечал он.

Белый дом выражал поддержку предложенному Украиной плану мирного урегулирования, который предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года, а также фиксацию того, что конфликт завершен и др. Байден считает позицию России препятствием для установления мира. Он приветствует стремление к справедливому миру на принципах Устава ООН.

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Российские власти с такой постановкой вопроса не согласны. Москва не считает мирными любые планы, в которых не признается ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Президент Владимир Путин говорил, что Москва не отказывалась от переговоров, а если Запад хочет мира, то достаточно прекратить снабжать украинскую армию оружием. Российские военные не могут прекратить огонь, пока ведется наступление ВСУ, рассказывал Путин.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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