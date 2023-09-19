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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал препятствие миру на Украине

Президент США Байден: Россия преграждает путь к миру на Украине
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Военная операция на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Россия единственная, кто препятствует миру на Украине, страна могла бы немедленно остановить военные действия. Кремль настаивает, что от переговоров отказалась Украина
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что Россия единственная, кто препятствует урегулированию украинского кризиса, в ее силах остановить военные действия. Украина, как никто другой, хочет их окончания, добавил он.

«Россия единственная несет ответственность за эту войну, Россия единственная, в чьих силах моментально прекратить войну, и Россия единственная, кто преграждает путь к миру, потому что для России цена мира — это капитуляция Украины, украинские территории и украинские дети», — сказал Байден, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, «ни одна нация не хочет окончания этой войны так сильно, как Украина». «Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях, направленных на обеспечение дипломатического урегулирования, несущего справедливый и прочный мир», — добавил Байден.

«Спросите себя, если мы откажемся от базовых принципов ООН перед лицом агрессии, сможет ли какая-либо страна — член этого органа чувствовать себя защищенной? Если мы позволим Украине отказаться от ее независимости, то будет ли какая-либо нация в безопасности?» — сказал Байден, отметив, что ответом будет «нет». Байден подчеркнул, что США совместно с их партнерами по всему миру продолжат поддерживать украинский народ в его стремлении защитить суверенитет и территориальную целостность страны. По его словам, это инвестиция не только в будущее Украины, но и в будущее любой страны.

У Москвы другая точка зрения относительно того, что препятствует мирному урегулированию. Президент Владимир Путин в январе заявил, что Россия не отказывалась от переговоров, а если Запад хочет завершения конфликта мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву.

В июле президент говорил, что российские военные не могут прекратить огонь в условиях, когда ВСУ продолжают наступление на их позиции.

Он также несколько раз отмечал, что Киев сам отказался от переговоров с Россией.

«Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что если война прекратится — это же надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую. А показать-то нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там «потоком» пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет?» — сказал Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что в основе диалога должна быть предложенная Киевом «формула мира». При этом украинский президент Владимир Зеленский прошлой осенью ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Российский лидер указывал, что для начала диалога Киеву следует отменить этот документ. Возможность переговоров по условиям «формулы мира» Москва отвергала.

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политик, президент США

20 ноября 1942 года
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