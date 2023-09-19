Байден назвал препятствие миру на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Россия единственная, кто препятствует урегулированию украинского кризиса, в ее силах остановить военные действия. Украина, как никто другой, хочет их окончания, добавил он.
«Россия единственная несет ответственность за эту войну, Россия единственная, в чьих силах моментально прекратить войну, и Россия единственная, кто преграждает путь к миру, потому что для России цена мира — это капитуляция Украины, украинские территории и украинские дети», — сказал Байден, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, «ни одна нация не хочет окончания этой войны так сильно, как Украина». «Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях, направленных на обеспечение дипломатического урегулирования, несущего справедливый и прочный мир», — добавил Байден.
«Спросите себя, если мы откажемся от базовых принципов ООН перед лицом агрессии, сможет ли какая-либо страна — член этого органа чувствовать себя защищенной? Если мы позволим Украине отказаться от ее независимости, то будет ли какая-либо нация в безопасности?» — сказал Байден, отметив, что ответом будет «нет». Байден подчеркнул, что США совместно с их партнерами по всему миру продолжат поддерживать украинский народ в его стремлении защитить суверенитет и территориальную целостность страны. По его словам, это инвестиция не только в будущее Украины, но и в будущее любой страны.
У Москвы другая точка зрения относительно того, что препятствует мирному урегулированию. Президент Владимир Путин в январе заявил, что Россия не отказывалась от переговоров, а если Запад хочет завершения конфликта мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву.
В июле президент говорил, что российские военные не могут прекратить огонь в условиях, когда ВСУ продолжают наступление на их позиции.
Он также несколько раз отмечал, что Киев сам отказался от переговоров с Россией.
«Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что если война прекратится — это же надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую. А показать-то нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там «потоком» пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет?» — сказал Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Украина называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что в основе диалога должна быть предложенная Киевом «формула мира». При этом украинский президент Владимир Зеленский прошлой осенью ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Российский лидер указывал, что для начала диалога Киеву следует отменить этот документ. Возможность переговоров по условиям «формулы мира» Москва отвергала.
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