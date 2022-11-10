Президент Байден: США не будут "напрямую ввязываться" в конфликт на Украине

Байден заявил, США не будут «напрямую ввязываться» в конфликт на Украине

США не будут вовлекаться в третью мировую войну и напрямую ввязываться в конфликт России и Украины, заявил президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции в Белом доме.

«Мы [США] не собираемся ввязываться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь [в конфликт]», — сказал Байден.

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