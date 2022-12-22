Зеленский заявил о поддержке Байденом предложенной им «мирной инициативы»

Президент США поддержал проведение саммита для обсуждения способов урегулирования конфликта, сообщил Зеленский, напомнив об озвученной Киевом «формуле мира». CNN ранее сообщал, что такой саммит может состояться зимой

Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в конгрессе США, сообщил, что обсудил с американским президентом Джо Байденом предложения Киева по урегулированию вооруженного конфликта, и тот поддержал проведение саммита для дальнейшего рассмотрения этих идей.

«И насчет саммита, который может быть проведен. Я счастлив, что президент Байден поддержал нашу мирную инициативу сегодня. Каждый из вас, леди и джентльмены, может помочь воплощению этой инициативы, чтобы гарантировать, что американское лидерство остается твердым, двухпалатным и двухпартийным», — сказал он.

Перед выступлением Зеленского телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в своей речи он предложит провести «некий мирный саммит» зимой.

По словам украинского президента, он обсуждал с Байденом предложения, которые Украина уже выдвигала ранее. В частности, речь идет о «формуле мира», десять условий которой Зеленский озвучил в ноябре в видеообращении к лидерам G20. Они включают среди прочего радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. В Кремле слова президента Украины тогда расценили как отказ вести переговоры.

С 24 февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но весной они прекратились. Зеленский заявил, что отказывается от диалога с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Владимир Путин. Это произошло после того как в конце сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Путин в тот день призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Согласно позиции Москвы, Крым и присоединившиеся после референдумов регионы — часть России.

Российский МИД называет нереалистичными условия, которые выдвигает Киев для диалога с Москвой. В Кремле считают, что Украина «и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры».