Зеленский заявил о поддержке Байденом предложенной им «мирной инициативы»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России Технологии и медиа, 06:00
Покупатель Bazelevs — РБК: «Бекмамбетов давно хотел продать бизнес» Технологии и медиа, 06:00
Клишас исключил ввод ограничений на выезд из России Политика, 06:00
Директора музея в Екатеринбурге вызвали в полицию после письма Пригожина Политика, 05:45
Как сделать корпоративный портал на всю страну РБК и Cloud, 05:42
ЕСПЧ решил, что Баку должен обеспечить движение через Лачинский коридор Политика, 05:39
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 05:12
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Зеленский заявил о поддержке Байденом предложенной им «мирной инициативы» Политика, 05:01
Зеленский передал Пелоси украинский флаг Политика, 04:55
Зеленский заявил, что Украина «жива и невредима» Политика, 04:08
Минфин США пояснил, как будет действовать потолок цен на нефтепродукты Экономика, 03:42
Байден заявил, что Зеленский «открыт для достижения мира» на Украине Политика, 03:40
МИД ответил на заявление спецслужбы Молдавии о плане «наступления» России Политика, 03:00
TV2 узнал о возможном назначении Столтенберга главой МВФ Политика, 02:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о поддержке Байденом предложенной им «мирной инициативы»

Зеленский сообщил, что Байден поддержал проведение мирного саммита по Украине
Президент США поддержал проведение саммита для обсуждения способов урегулирования конфликта, сообщил Зеленский, напомнив об озвученной Киевом «формуле мира». CNN ранее сообщал, что такой саммит может состояться зимой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в конгрессе США, сообщил, что обсудил с американским президентом Джо Байденом предложения Киева по урегулированию вооруженного конфликта, и тот поддержал проведение саммита для дальнейшего рассмотрения этих идей.

«И насчет саммита, который может быть проведен. Я счастлив, что президент Байден поддержал нашу мирную инициативу сегодня. Каждый из вас, леди и джентльмены, может помочь воплощению этой инициативы, чтобы гарантировать, что американское лидерство остается твердым, двухпалатным и двухпартийным», — сказал он.

Перед выступлением Зеленского телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в своей речи он предложит провести «некий мирный саммит» зимой.

По словам украинского президента, он обсуждал с Байденом предложения, которые Украина уже выдвигала ранее. В частности, речь идет о «формуле мира», десять условий которой Зеленский озвучил в ноябре в видеообращении к лидерам G20. Они включают среди прочего радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. В Кремле слова президента Украины тогда расценили как отказ вести переговоры.

С 24 февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но весной они прекратились. Зеленский заявил, что отказывается от диалога с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Владимир Путин. Это произошло после того как в конце сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Путин в тот день призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Согласно позиции Москвы, Крым и присоединившиеся после референдумов регионы — часть России.

Российский МИД называет нереалистичными условия, которые выдвигает Киев для диалога с Москвой. В Кремле считают, что Украина «и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры». 

Читайте на РБК Pro
«Ни разу не попадались полные идиоты»: каково работать в Adobe
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Электронные документы для перевозок на транспорте: что несет 2023 год
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Конгресс США Джо Байден Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский передал Пелоси украинский флаг
Политика
Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями»
Политика
Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter