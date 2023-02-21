Байден заявил об отсутствии стремления уничтожить Россию

Запад не намерен нападать на Россию, однако поддержка Киева Вашингтоном «не поколеблется», подчеркнул президент США. По его словам, «Украина никогда не станет победой России»

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США и Европа не стремятся к уничтожению России и не намерены нападать на нее. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в обращении к россиянам во время своей речи в Варшаве.

«Я еще раз говорю народу России — США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — сказал он (цитата по CNN).

В то же время Байден ответил на заявление президента России Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. По мнению американского лидера, она «никогда не была необходимостью».

Байден подчеркнул, что не должно быть никаких сомнений, что «наша поддержка Украины не поколеблется, НАТО не будет разделено, и мы не устанем».

Он заверил, что «Украина никогда не станет победой России».

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