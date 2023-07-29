Путин заявил о невозможности прекратить огонь в условиях наступления ВСУ

Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня в условиях наступления ВСУ

Некоторые пункты из мирной инициативы стран Африки трудно реализовать, заявил Путин. Говоря о наступлении ВСУ, он отметил, что российские войска успешно отбивают атаки, а где-то сами переходят в контрнаступление

Россия не может прекратить огонь в условиях наступления украинских войск на ее позиции, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

Прекращение боевых действий — это один из пунктов мирной инициативы африканских стран, но сейчас реализовать его нельзя, считает Путин. «Украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — сказал он.

В то же время, по словам Путина, Россия не отказывается от идеи мирных переговоров с Киевом, но он подчеркнул, что для их начала нужно согласие обеих сторон. «Но если подписан декрет, запрещающий вести переговоры...» — заметил он. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией, пока страну возглавляет Путин. В Кремле, комментируя это, говорили, что Москве остается ждать изменения позиции нынешнего либо уже будущего руководства Украины.

Украина настаивает, что мирные переговоры с Москвой могут начаться только после вывода российских войск и возвращения контроля над утраченными территориями. Россия исключает такую возможность, заявляя, что переговоры должны учитывать территориальные реалии и озабоченности Москвы.

Говоря о ходе военных действий, Путин отметил, что активных боев в рамках военной операции сейчас нет, «везде противник остановлен, отброшен», а на некоторых направлениях российские войска не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление.