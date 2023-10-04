Блинкен назвал «две путеводных звезды» Байдена по России и Украине

Прямой конфликт с Москвой опасен, Байден старается этого избежать, одновременно пытаясь помочь Украине всеми силами, сказал госсекретарь. Лавров заявлял о развязывании США «войны против России» руками Украины

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Американский президент Джо Байден с «первого дня» руководствовался двумя «путеводными звездами», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Университете Райса в Хьюстоне, трансляция шла на YouTube.

«Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное для поддержки Украины и привлечь другие страны к тому же. А другая [путеводная звезда] — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, и плохо сказаться на безопасности американцев», — рассказал Блинкен.

Он отметил, что в дискуссиях последних месяцев о том, предоставлять ли Украине «то или иное» вооружение, речь идет не просто об оружии — истребителях или ракетных системах. Речь идет о необходимости обучить украинскую армию сложному обращению с ним, убедиться в способности Киева поддерживать состояние техники, поскольку если она сломается через несколько дней — много пользы от нее не будет.

Washington Post называло Блинкена «главной силой» в процессе одобрения поставок нового оружия Киеву, тогда как Пентагон некоторое время сопротивляется. Как выяснило Politico, это связано с двумя разными подходами в работе ведомств: «Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы».

Байден неоднократно подчеркивал, что не будет начинать третью мировую и ввязываться в бои на Украине, вступая в прямой конфликт с Россией. Однако США обеспечат украинскую армию «всем, чтобы они имели возможность защищаться», пояснял он. «Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — говорил Байден.

Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину и военное сотрудничество стран Запада с Киевом. Кремль предупреждал, что поставленная техника «будет гореть», но не повлияет на достижение Москвой своих целей. «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — говорил президент Владимир Путин. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что США ведут против России войну «руками Украины».