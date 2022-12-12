Байден поддержал Зеленского в стремлении к «справедливому миру»

Украинская «формула мира» была представлена президентом страны в выступлениях перед Генассамблеей ООН и лидерами G20. Она предусматривает восстановление территориальной целостности страны и гарантии безопасности

Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

Президент США Джо Байден приветствовал стремление главы украинского государства Владимира Зеленского к справедливому миру, основанному на принципах ООН. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора двух президентов.

«Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость справедливому миру, основанному на основополагающих принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций», — сообщила пресс-служба президента США.

Глава Белого дома также подтвердил готовность продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь. При этом приоритетом президент США назвал усиление украинских средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Украинский президент в своем телеграм-канале сообщил о поддержке Байденом выдвинутой Киевом «формулы мира».

«Был рад почувствовать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. И это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем прочнее будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе», — сказал он. Зеленский также рассказал, что Украина приглашена на ближайший саммит стран «Большой семерки».

В сентябре, выступая перед Генассамблеей ООН, Зеленский назвал пять слагаемых формулы мира. «Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации <...>. Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он тогда.

В ноябре в видеообращении к лидерам «Большой двадцатки» президент Украины назвал уже 10 условий «украинской формулы мира»:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду (уничтожение флоры и фауны. — РБК).

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания конфликта.

Российский президент Владимир Путин 9 декабря заявил, что урегулирование конфликта будет длительным процессом, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». Москва неоднократно обвиняла Киев в нежелании садиться за стол переговоров.

