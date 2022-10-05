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Правозащитники сообщили о первом деле об уклонении от мобилизации

Правозащитник Чиков: в России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации
Уголовное дело об уклонении от мобилизации завели в Пензе, где мужчина 32 лет отказался подписыать повестку. Уголовная статья об уклонении от службы применяется только в отношении призывников, а не мобилизации, указывают адвокаты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Пензе возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации по статье 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), сообщил юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале.

«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — пояснил Чиков.

В то же время, по словам Чикова, согласно разъяснениям Верховного суда, 328-я статья Уголовного кодекса применяется к гражданам, которые уклоняются только от призыва на срочную военную службу, такой пункт есть в постановлении Пленума Верховного суда от апреля 2008 года.

В этом постановлении говорится, что «субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу (далее — призывники)».

Также Верховный суд рекомендовал учитывать, что призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. «Поэтому после достижения возраста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в постановлении Пленума Верховного суда.

«Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования», — указал Чиков.

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