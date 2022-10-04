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Глава Карелии сообщил о выполнении задания по мобилизации

Глава Карелии Парфенчиков сообщил о выполнении задания по частичной мобилизации
В Карелии продолжат работать с добровольцами, а также рассматривать жалобы по частичной мобилизации, заявил Парфенчиков. Но по результатам ряда обращений кого-то могут вернуть домой, поэтому возможны ротации, предупредил он
Фото: aparfenchikov / VK
Фото: aparfenchikov / VK

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, сообщил во «ВКонтакте» глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, в республике продолжают работать оперативная группа, которая рассматривает жалобы, и медкомиссии.

«По результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации, на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок», — пояснил Парфенчиков.

Он добавил, что продолжается работа и с теми, кто высказал желание участвовать в спецоперации в качестве добровольцев.

Шойгу сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных
Политика

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. В указе президента число людей, которых планируется призвать, не указано. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что речь идет о 300 тыс. человек. Ранее 4 октября он уточнил, что 200 тыс. уже прибыли в Вооруженные силы РФ.

Ряд российских регионов отчитались о выполнении поставленного плана. Среди них — Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская область, а также Хакасия и Крым. А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика «на 254% перевыполнила» план еще до указа президента, поэтому частичная мобилизация ее не коснется.

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