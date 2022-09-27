Глава Брянской области Богомаз заявил о выполнении плана по мобилизации на 100%

Брянский губернатор заявил о выполнении плана по мобилизации на 100%

Брянская область сообщила, что выполнила план по числу призванных в рамках частичной мобилизации. Ранее мобилизационные мероприятия завершили в Крыму. А в Чечне заявили, что еще до указа президента «перевыполнили план на 254%»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Брянская область выполнила план по набору людей в рамках частичной мобилизации, заявил ТАСС глава региона и председатель мобилизационной комиссии Александр Богомаз.

«План выполнен на 100%», — сказал он.

Частичная мобилизация в России введена с 21 сентября. Всего власти планируют призвать 300 тыс. человек, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Помимо Брянской области о том, что они выполнили план по числу призванных, сообщил и ряд других регионов. В частности, в Чечне заявили, что частичная мобилизация не коснется республики, поскольку она, как пояснил глава региона Рамзан Кадыров, еще до указа президента «на 254% перевыполнила» план.

Помимо этого, 25 сентября завершили мобилизационные мероприятия и в Крыму. По словам главы республики Сергея Аксенова, регион выполнил план по мобилизации в полном объеме. Число призывников он не уточнил.

К середине этой недели мобилизацию планируют завершить и в Якутии. «Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас в основном мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будут закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются», — сообщил глава региона Айсен Николаев.