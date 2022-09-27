Брянский губернатор заявил о выполнении плана по мобилизации на 100%

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Тренера молодежной сборной по бенди признали негодным после призыва Спорт, 15:52
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 15:51
Датский регулятор назвал дыру в «Северном потоке» «очень большой» Бизнес, 15:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:48
В «Топ-1000 российских менеджеров» вошли руководители Sitronics Group Пресс-релиз, 15:44
Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье из-за «другой реальности» Общество, 15:43
Помада-зарядка, робот-конструктор и другие необычные гаджеты Xiaomi Life, 15:41
Правда ли закаливаться полезно для здоровья Pro, 15:34
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии раненных при стрельбе в школе детей Общество, 15:30
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 15:28
Microsoft ограничила возможность для россиян обновить ПК до Windows 11 Технологии и медиа, 15:26
Аналитики оценили влияние ухода западных ретейлеров на ТЦ Москвы Недвижимость, 15:18
Большинство россиян не смогли назвать человека — символ нынешней России Общество, 15:16
Южная Корея направила запрос о заморозке биткоинов До Квона на $67 млн Крипто, 15:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянский губернатор заявил о выполнении плана по мобилизации на 100%

Глава Брянской области Богомаз заявил о выполнении плана по мобилизации на 100%
Брянская область сообщила, что выполнила план по числу призванных в рамках частичной мобилизации. Ранее мобилизационные мероприятия завершили в Крыму. А в Чечне заявили, что еще до указа президента «перевыполнили план на 254%»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Брянская область выполнила план по набору людей в рамках частичной мобилизации, заявил ТАСС глава региона и председатель мобилизационной комиссии Александр Богомаз.

«План выполнен на 100%», — сказал он.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Частичная мобилизация в России введена с 21 сентября. Всего власти планируют призвать 300 тыс. человек, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Помимо Брянской области о том, что они выполнили план по числу призванных, сообщил и ряд других регионов. В частности, в Чечне заявили, что частичная мобилизация не коснется республики, поскольку она, как пояснил глава региона Рамзан Кадыров, еще до указа президента «на 254% перевыполнила» план.

Помимо этого, 25 сентября завершили мобилизационные мероприятия и в Крыму. По словам главы республики Сергея Аксенова, регион выполнил план по мобилизации в полном объеме. Число призывников он не уточнил.

К середине этой недели мобилизацию планируют завершить и в Якутии. «Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас в основном мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будут закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются», — сообщил глава региона Айсен Николаев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Брянская область частичная мобилизация Александр Богомаз Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Москве отказались назвать сроки завершения мобилизации
Политика
Магаданского военкома уволили за ошибки в ходе мобилизации
Политика
МВД решило развернуть мобилизационный пункт на границе с Грузией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter