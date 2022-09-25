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Аксенов объявил о завершении мобилизации в Крыму после выполнения плана

В Крыму завершились мероприятия по частичной мобилизации. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Количество призывников власти пока не называли
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены до конца дня. Об этом объявил глава региона Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», — говорится в сообщении.

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Из него следует, что регион выполнил план по мобилизации в полном объеме. Количество призывников власти пока не называли.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 22 сентября сообщил в своем телеграм-канале, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%», таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны. Кроме того, добавил Кадыров, в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества».

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство планирует отправить в бои 300 тыс. человек. Министерство объяснило, что в первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей, россиян из первого разряда запаса, рядовых и сержантов запаса — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет; женщин с необходимыми военно-учетными специальностями, в частности врачей.

Согласно заявлениям призывать не будут временно не годных по состоянию здоровья, занятых уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, многодетных родителей четверых и более детей до 16 лет, сыновей одиноких матерей, у которых есть четверо и более детей до восьми лет.

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Правительство указало, что мобилизации не подлежат сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, которые занимаются определенной деятельностью, журналисты зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих. К ним же относятся работники финансовых организаций, занятые на критически важных направлениях. Все перечисленные должны иметь соответствующее высшее образование и работать полный день.

Вечером 24 сентября Путин подписал указ о том, что призыву не подлежат студенты среднего профессионального и высшего образования очной и очно-заочной форм обучения. Мера касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

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Крым Сергей Аксенов мобилизация Вооруженные силы
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