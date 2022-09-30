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В Ханты-Мансийском округе выполнили план по частичной мобилизации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре выполнили план по частичной мобилизации, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Александр Тиртока. Других деталей он не привел.

Как говорится на странице губернатора региона Натальи Комаровой во «ВКонтакте», власти Югры 23 сентября решили распространить на мобилизованных те же меры поддержки, что ранее получали другие участники спецоперации на Украине. Речь идет о выплате 250 тыс. руб. при заключении контракта и еще 250 тыс. руб. — по его окончании.

Кроме того, им гарантировали сохранение рабочих мест (для этого работодателям выделят субсидии), компенсацию части платы за детские сады, предоставление двухразового питания детям-школьникам и др.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Несколько других регионов также уже объявили о завершении в них мобилизации. В их числе — республики Крым, Адыгея, Бурятия, Тыва, Хакасия, Брянская область.

Московские власти отказались сообщить, когда в столице завершится мобилизация, поскольку это «ограниченные сведения». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%» — таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны.

Теги
Ханты-Мансийский автономный округ Югра частичная мобилизация
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