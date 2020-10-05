WSJ узнала о сокрытии Трампом результатов первого теста на коронавирус

Трамп скрыл данные первого теста на коронавирус, сообщили источники WSJ. По информации издания, он ждал результатов второго, более точного исследования

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Президент США Дональд Трамп не сообщил о положительном результате первого теста на коронавирус, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп знал о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился в эфире телеканала Fox News. Тогда президент решил не говорить о первом положительном тесте на COVID-19 и вместо этого подтвердил, что коронавирус нашли у его помощницы Хоуп Хикс.

Кроме того, не разглашать результаты теста Трамп попросил и одного своего советника, сообщила WSJ. «Не говори никому», — сказал американский лидер, по словам источника издания, знакомого с содержанием разговора. Официально о заражении Трамп объявил ночью 2 октября.

По правилам, действующих для сотрудников Белого дома, второй, более точный тест на коронавирус они сдают, если экспресс-тест показал положительный результат.