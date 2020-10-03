Штаб Байдена решил на время отказаться от критики Трампа

Штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена решил прекратить нападки на американского лидера Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источник в штабе.

Представители штаба Байдена на время отказываются от рекламы с критикой Трампа, основного соперника бывшего вице-президента на грядущих президентских выборах.

В начале августа телеканал CNN сообщал, что штаб демократа намерен потратить $280 млн на производство рекламы, в которой критикуются меры, принимаемые американским лидером для борьбы с пандемией коронавируса. Рекламные ролики собирались показывать в 15 штатах.

2 октября президент США и его жена Мелания сообщили, что у них выявили коронавирусную инфекцию. Супруги ушли на карантин.