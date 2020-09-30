Аналитики назвали дебаты Трампа и Байдена «дном президентской политики»

Основатель и редактор издания Politico Джон Харрис счел, что эти дебаты стали «новым дном президентской политики, верхним пределом национального позора». Президентские дебаты проводятся с 1960 года и являются одним из немногих событий в общественной жизни, сохраняющим определенную ауру торжественности, но дебаты Трампа и Байдена нарушили эту традицию, посетовал Харрис.

О чем спорили кандидаты Кто виноват в высокой смертности из-за COVID-19? Байден обвинил Трампа в неуверенных действиях при борьбе с COVID-19, что привело к смерти более 200 тыс. американцев. На это Трамп ответил, что ответственность за пандемию лежит на Китае, а без действий администрации число погибших было бы еще выше. Трамп также предупредил, что Байден может остановить экономику в случае победы на выборах. По словам самого демократа, он даст возможность бизнесу работать при условии соблюдения санитарных норм. Насколько умело Трамп управляет экономикой? Байден поставил Трампу в вину экономические трудности, с которыми США столкнулись из-за пандемии коронавируса. «Он станет первым президентом Соединенных Штатов, который покинет офис, имея меньше рабочих мест, чем в начале своего президентства», — сказал Байден про Трампа. Байден добавил, что администрация демократа Барака Обамы оставила в наследие республиканцу растущую экономику, а тот растратил этот потенциал. Кроме того, демократ указал, что, несмотря на начатую Трампом торговую войну против Китая, разрыв между экспортом и импортом в эту страну только растет. По словам Трампа, американская экономика восстанавливалась при руководстве Обамы самыми низкими темпами с 1929 года, а в ходе президентства республиканца удалось достичь рекордно низкой безработицы и вернуть в страну рабочие места в секторе промышленности. Летом 2019 года в США был зафиксирован самый долгий цикл роста ВВП в истории — он продлился 121 месяц, то есть начался еще при Бараке Обаме. Безработица в прошлом году сократилась до самой низкой отметки за 50 лет, а уровень зарплат американцев рос. На фоне пандемии во втором квартале американская экономика упала почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Этот спад перечеркнул весь экономический рост с 2015 года и стал новым антирекордом с 1947 года, когда правительство США начало собирать такую статистику. Что касается торгового дефицита США и Китая, то этот показатель действительно вырос в первые годы президентства Трампа — в 2017–2018 годах до $380 млрд, но потом снизился до $308 млрд в 2019 году, следует из данных Министерства торговли США.

В ходе споров оба кандидата перебивали модератора Криса Уоллеса из Fox News, причем президент делал это чаще. Уоллесу пришлось повышать голос, чтобы прервать Трампа и дать слово Байдену. Демократ неоднократно выражал недовольство поведением республиканца и даже попросил того «заткнуться», а также назвал «клоуном», «расистом» и «худшим президентом в истории». Трамп, отвечая на призыв Байдена «поумнеть» и принять более активные меры для борьбы с COVID-19, ответил, что тот окончил университет в числе наименее успешных выпускников. «Никогда не используй слово «умный», когда говоришь со мной», — сказал Трамп.

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Под конец дебатов Байден повторил, что Трамп слишком уступчив в отношениях с Россией. «Я встречался с Путиным лицом к лицу и четко дал понять, что мы не пойдем на его уловки. Он [Трамп] — щенок Путина. Он даже отказывается сказать Путину хоть что-нибудь про награды за головы американских солдат», — сказал демократ. Ранее американские СМИ утверждали, что Россия предлагала вознаграждение боевикам запрещенной в России группировки «Талибан» за убийство американских солдат.

В свою очередь, Трамп заострил внимание на данных о получении компанией сына Байдена Хантера денег от вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Кроме того, президент обвинил лично Джо Байдена в обогащении за счет сделок с Россией и Индией, когда тот был вице-президентом в 2008–2016 годах. Байден не стал подробно отвечать на обвинения Трампа, назвав их неправдой.

«Сомневаюсь, что они изменили чье-то мнение»

Согласно опросам, победу на дебатах одержал Байден. 48% респондентов, наблюдавших за дебатами, признали победителем демократа, 41% — Трампа, следует из опроса CBS News (выборка составила 1039 человек). При этом 69% опрошенных признались, что дебаты вызвали у них раздражение.

Дебаты проходили в беспорядочном ключе и выявить очевидного победителя на них довольно сложно, отметил аналитик политического портала FiveThirtyEight Натаниэль Ракич. «Сомневаюсь, что они изменили чье-то мнение, и мне очень трудно представить, как кто-либо мог извлечь для себя что-то новое», — написал он. Трамп занял доминирующую позицию в ходе дебатов, однако вряд ли сумел привлечь на свою сторону кого-то за пределами ключевого электората, считает Ракич.

77-летний Байден выполнил свою задачу на дебатах — не допустил глупостей и продемонстрировал адекватную интеллектуальную форму, сказал РБК глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Байден избегал прямой конфронтации с оппонентом и часто обращался напрямую к избирателям. Он также довольно успешно играл роль «взрослого в комнате», с ухмылкой игнорируя выпады Трампа», — отметил Минченко. Слабое место демократа — его неуверенный ответ на обвинения в коррупции, считает аналитик. «Что касается Трампа, тот намеренно перебивал и пытался задеть Байдена в надежде, что выведет того из равновесия, но в итоге такой план не оправдался», — сказал Минченко.

На дебатах каждый из кандидатов традиционно преследует сразу несколько целей — изложить свою политическую повестку, обозначить слабости оппонента, повысить мотивацию сторонников и привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, напоминает профессор политических наук из Университета Чикаго Чарльз Липсон. По его мнению, Байдену лучше удалось справиться с решением этих задач. Демократ держался довольно уверенно и не допускал серьезных ошибок, что позволило ему сгладить беспокойство части избирателей по поводу его физической и умственной формы, отметил Липсон. «К сожалению для президента, его атаки не смогли нанести серьезный урон его оппоненту и даже навредили ему самому. Перебивая Байдена и не соблюдая временные ограничения при ответах, <...> Трамп продемонстрировал те качества, которые не нравятся в нем многим независимым избирателям», — написал эксперт.

Байден удерживает преимущество над Трампом в опросах как на национальном уровне, так и на уровне штатов.

Следующие дебаты пройдут 7 октября в Юте — там схлестнутся кандидаты в вице-президенты, республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис. А следующая дискуссия Трампа и Байдена должна состояться во Флориде 15 октября.