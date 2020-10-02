Штаб заболевшего COVID Трампа объявил о переносе предвыборных мероприятий

Из-за заболевания президента коронавирусом все его предвыборные мероприятия отложат или перенесут в онлайн-формат. Получивший отрицательный результат теста вице-президент Майкл Пенс планирует продолжить кампанию

Дональд Трамп и Майкл Пенс (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Все предвыборные мероприятия с участием заболевшего COVID-19 американского президента Дональда Трампа откладываются или переносятся в виртуальный формат. Об этом заявил глава предвыборного штаба Трампа Билл Степьен, передает Fox News.

«Кроме того, временно откладываются и ранее анонсированные мероприятия с участием членов его семьи. Проведение всех остальных мероприятий предвыборной кампании будет обсуждаться в каждом конкретном случае», — говорится в заявлении Степьена.

Глава штаба Трампа добавил, что все объявления о переносах мероприятий будут сделаны в ближайшие дни. Степьен отметил, что после отрицательного теста на коронавирус вице-президент Майкл Пенс планирует участвовать в запланированных ранее предвыборных мероприятиях.