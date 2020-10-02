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Пандемия коронавируса ,  
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Штаб заболевшего COVID Трампа объявил о переносе предвыборных мероприятий

Из-за заболевания президента коронавирусом все его предвыборные мероприятия отложат или перенесут в онлайн-формат. Получивший отрицательный результат теста вице-президент Майкл Пенс планирует продолжить кампанию
Дональд Трамп и Майкл Пенс
Дональд Трамп и Майкл Пенс (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Все предвыборные мероприятия с участием заболевшего COVID-19 американского президента Дональда Трампа откладываются или переносятся в виртуальный формат. Об этом заявил глава предвыборного штаба Трампа Билл Степьен, передает Fox News.

«Кроме того, временно откладываются и ранее анонсированные мероприятия с участием членов его семьи. Проведение всех остальных мероприятий предвыборной кампании будет обсуждаться в каждом конкретном случае», — говорится в заявлении Степьена.

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Глава штаба Трампа добавил, что все объявления о переносах мероприятий будут сделаны в ближайшие дни. Степьен отметил, что после отрицательного теста на коронавирус вице-президент Майкл Пенс планирует участвовать в запланированных ранее предвыборных мероприятиях.

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О том, что у Трампа и его жены Мелании выявили COVID-19, стало известно утром 2 октября. Ранее президент ушел на самоизоляцию в Белом доме после обнаружения коронавируса у его советницы Хоуп Хикс.

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Лечащий врач американского президента Шон Конли заявил, что Трамп чувствует себя хорошо и продолжит работать в дистанционном формате. Конли выразил уверенность в том, что президент быстро выздоровеет.

Vanity Fair и The New York Times сообщали, что у главы государства наблюдаются признаки простуды, кашель и даже лихорадка. По словам главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, у Трампа были легкие симптомы коронавирусной инфекции.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
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