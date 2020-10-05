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Пандемия коронавируса ,  
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Заболевший COVID Трамп на время покинул больницу и показался на публике

Президент США Дональд Трамп, госпитализированный ранее с коронавирусной инфекцией COVID-19, ненадолго покинул больницу, чтобы встретиться со своими  сторонниками. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что кортеж Трампа проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь. Из автомобиля президент США не выходил, а только поприветствовал собравшихся, помахав им рукой из окна автомобиля. Трамп и люди, сопровождавшие его в машине, находились в защитной маске.

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США Дональд Трамп коронавирус COVID-19
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