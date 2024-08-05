Армения снова отказалась от участия в учениях ОДКБ

Армения не будет представлена на августовских учениях ОДКБ в Новосибирске и сентябрьских в Киргизии. В феврале Никол Пашинян объявил о заморозке членства республики в организации

Армения не будет участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии с 3 по 15 сентября, следует из сообщения организации.

В эти дни на территории республики пройдут маневры коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2024», учения с силами и средствами разведки «Поиск — 2024», а так же с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон — 2024».

Участвовать будут подразделения Росгвардии и Нацгвардии Казахстана, МВД Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, представители специальных служб и МЧС. Они отработают организацию противовоздушного прикрытия, применение сил и средств радиоэлектронной борьбы и разведывательно-ударных беспилотников.

Ранее сегодня Росгвардия объявила об учениях ОДКБ «Кобальт-2024» в Новосибирске 14-16 августа. В сообщении ведомства говорилось, что в них будут представлены Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, а Армения не упоминалась. Участники «будут обмениваться передовым опытом и совершенствовать навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения».

Армения не впервые пропускает участия ОДКБ. Летом 2023 года республика не стала участвовать в маневрах в Белоруссии, а несколькими месяцами ранее отказалась проводить их на своей территории, назвав это нецелесообразным.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале он объявил о заморозке членства страны в организации, а позднее Ереван прекратил участие в ее финансировании. Пашинян назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении и добавил, что Ереван выйдет из объединения, когда посчитает нужным.

В МИД России посчитали, что выхода Армении из ОДКБ добиваются США и Евросоюз, которые хотят сделать из страны «инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе». Вместе с тем в Кремле говорили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.