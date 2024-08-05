В ВСУ заявили о разрешении Запада бить не дальше Белгорода

Разрешение, которое Киев получил от партнеров, позволяет наносить удары до Белгорода, но не дальше, сказал Саранцев. Москва предупреждала, что может дать ассиметричный ответ на удары

Фото: Ukraiian Armed Forces

Киев получил разрешение использовать полученные американские ракеты для ударов по России, но не далее Белгорода, заявил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев газете El Pais.

По его словам, разрешение, которое Киев получил от партнеров, покрывает лишь территорию до этого города: «У нас нет разрешения стрелять так далеко (400 км вглубь российской территории. — РБК). Мы можем [вести огонь] до Белгорода, не дальше», — сказал он.

По данным самой El Pais, Киев уже применяет дальнобойные ракеты из США для ударов по российским регионам.

В конце мая на фоне продвижения российских войск в Харьковской области США разрешили Украине использовать поставляемое ими вооружение для атак на российскую территорию. Однако президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон не санкционирует удары на 321 км вглубь России и атаки на Москву и Кремль. По данным The Washington Post, США разрешили бить их оружием по России не дальше 100 км от границы.

Великобритания, которая также поставляет Украине оружие, полагает, что та имеет право использовать против России британское оружие. Киев сам вправе решать, как применять его, в том числе дальнобойные ракеты Storm Shadow, отмечал новый премьер-лейборист Кир Стармер.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин позднее уточнил, что британские крылатые ракеты можно использовать только на украинской территории (Британия не считает Крым частью России). При этом в мае советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев уже воспользовался разрешением Британии бить по территории России.

Storm Shadow — крылатые ракеты класса «воздух — земля», их максимальная дальность — 250 км.

Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине. В Кремле разрешение США применять американское оружие для ударов по России назвали признаком вовлеченности Вашингтона в конфликт. МИД России предупредил, отвечая на заявления Лондона, что под удар могут попасть «любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами».

Президент Владимир Путин призвал страны НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют», прежде чем говорить об ударах по России, и предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ.