МИД счел военные объекты Британии потенциальной целью из-за атак ВСУ

МИД подчеркнул, что слова Кэмерона о применении украинскими войсками британского вооружения по России дезавуировали прежние заявления Лондона о том, что дальнобойные ракеты не будут применяться по российской территории

Фото: Leon Neal / Getty Images

МИД России предупредил посла Британии в Москве Найджела Кейси о возможном ответе в случае ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) британским оружием по территории России. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном после вызова британского посла Найджела Кейси.

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Российская стороны призвала Великобританию задуматься о «катастрофических последствиях враждебных шагов» британского руководства и незамедлительно опровергнуть заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который в интервью Reuters заявил о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. В МИДе сообщили, что британский министр своими словами дезавуировал ранее озвученную позицию британской стороны, согласно которой переданные Киеву крылатые ракеты большой дальности ни при каких обстоятельствах не будут применяться для ударов по территории России. «Глава Форин Офиса (МИД Великобритании) дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта», — говорится в сообщении министерства.

Кремль осуждает любые военные поставки на Украину и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут повлиять на его исход.

2 мая Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Киев может использовать поставленное Лондоном оружие для атак по целям на территории России, но оставил решение за украинской стороной. «Украина имеет на это право», — отметил глава британского МИДа. К вечеру агентство аннулировало публикацию, но 3 мая переопубликовало заявление Кэмерона об ударах Украины по России. В тексте была без изменений приведена цитата министра об использовании ВСУ британского оружия против России.

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал передачу крупнейшего в истории страны пакета военной помощи Украине — поставке вооружений на £500 млн (около $624 млн). В рамках помощи Британия поставит в том числе и ракеты Storm Shadow, чья дальность полета составляет около 250 км.