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Военная операция на Украине ,  
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Лондон опроверг слова Зеленского об ударах по России с Storm Shadow

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что ВСУ получили разрешение для использования британских ракет Storm Shadow против военных объектов на территории России. На Даунинг-стрит уточнили, что применять их для ударов вглубь страны по-прежнему запрещено
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Великобритания не давала Украине разрешения наносить удары по территории России при помощи ракет Storm Shadow, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства. Storm Shadow — крылатые ракеты класса «воздух — земля», их максимальная дальность — 250 км.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в X (бывший Twitter) видео со встречи с британским премьером Киром Стармером. «Я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России», — говорилось в подписи. Стармер за день до этого заявил, что Украина должна сама решать, как использовать полученное от Лондона вооружение, главное, чтобы это происходило «в соответствии с международным гуманитарным правом».

В канцелярии премьера на Даунинг-стрит уточнили Telegraph, что политика правительства «не изменилась» в отношении ракет большой дальности: Британия не одобряла их применение для поражения целей внутри России. При этом ВСУ могут использовать Storm Shadow для ударов по Крыму и целям на международно признанной территории Украины, отмечает Telegraph (Британия, как большинство стран, не признает присоединение к России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; власти России считают закрытым вопрос принадлежности этих регионов).

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Кир Стармер

В Лондоне обеспокоены тем, что, если Украина применит дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, это приведет к эскалации и прямому конфликту с Москвой. По словам источников Telegraph, ситуация более сложная, чем предполагал Зеленский, и для того, чтобы одобрить расширение применения Storm Shadow, нужно согласие не только Британии — ракеты производятся совместно с Францией. «Этого не произойдет», — сказал один из собеседников, отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ запускать Storm Shadow вглубь России.

В начале мая о том, что Украина имеет право атаковать Россию с помощью британского оружия, заявил бывший глава МИД страны Дэвид Кэмерон. МИД России после этого предупредил, что в ответ под удар могут попасть «любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами». Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин позднее уточнил, что британские крылатые ракеты можно использовать только на украинской территории, к которой отнес и Крым. При этом в мае советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев уже воспользовался разрешением Британии бить по территории России.

Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине. Президент Владимир Путин заявил, что Москва может поставить свое оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Storm Shadow Великобритания крылатые ракеты Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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