В Москве прошла акция памяти после гибели в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

Акции состоялась у стихийного мемориала руководству ЧВК на Варварке, в ней участвовали несколько десятков бойцов. «Вагнеровцы» погибли в конце июля в боях с повстанцами-туарегами на севере Мали

Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters

В Москве прошла акция памяти погибших в Мали бойцов ЧВК «Вагнер», пишет «Коммерсантъ». Об этом также сообщает RTVI.

В акции у стихийного мемориала руководству ЧВК на Варварке участвовали несколько десятков бойцов. «Принесли цветы, поставили фотографии ребят, которые в Мали погибли, свечи. После участники акции пошли в храм, — рассказал волонтер корреспонденту издания.

На прошлой неделе повстанцы-туареги объявили о разгроме колонны малийских военных и бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе боев в городе Тинзауатен у границы с Алжиром 25 и 26 июля. В повстанческом движение «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) утверждали, что «противник понес огромные потери», еще часть малийских солдат и бойцов ЧВК сдались в плен. Генштаб Мали оценил свои потери в два человека и заявил об убийстве 20 повстанцев.

Позднее Bloomberg со ссылкой на заявление туарегов сообщил, что в боях на севере Мали погибли 84 бойца ЧВК и 47 солдат правительственных войск. По словам представителя CSP Мохамеда Эль-Маулуда Рамадана, еще более 30 «вражеских солдат» получили ранения, а семеро попали в плен. Кроме того, военная техника, в том числе танки, были захвачены или уничтожены, сказал он.

В ЧВК «Вагнер» признали потери, но не уточнили количество погибших, раненых и пленных. Там только сообщили, что среди погибших — командир 13-го штурмового отряда Сергей «Пруд» Шевченко. В ЧВК заявили, что ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM) шли в течение пяти дней — с 22 по 27 июля.

Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters Фото: Юлия Морозова / Reuters

По информации ТАСС, в Мали погиб администратор близкого к ЧВК телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о помощи туарегам в военной операции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого заявила, что Украина неоднократно прибегала к «использованию террористических методов» в российско-украинском конфликте.