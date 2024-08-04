Глава украинского МИДа отправился в африканское турне

Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в африканское турне, сообщает пресс-центр МИД Украины.

С 4 по 8 августа Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны глава украинского МИДа посетит впервые в истории.

«В Лилонгве, Лусаке и Порт-Луи Дмитрий Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами», — говорится в сообщении.

Среди ключевых тем обсуждения будет участие африканских государств «в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира».

24 июля украинский посол в Сенегале Юрий Пивоваров заявил, что Украина намерена бороться с российским влиянием на континенте, расширяя дипломатическое присутствие в странах Африки.

В апреле посольство Украины заработало в городе Абиджан в Кот-дʼИвуаре, в мае — в Нуакшоте, столице Мавритании. К концу 2024 года Киев планирует открыть 20 диппредставительств в Африке, тогда как у России их около 40. Как заявил Пивоваров, «Украина наверстывает упущенное время в Африке».

29 июля Кулеба объявил в эфире телемарафона, что готовится к первому визиту в Африку. Он уточнил, что имеются в виду страны Центральной Африки.

Как отметил Кулеба, хотя внешняя политика Украины в основном сосредоточена на европейской и евроатлантической проблематике, интересы Киева находятся во всем мире, страна «всерьез взялась» за африканское направление.