 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за поддержки повстанцев в Мали

Посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации видеоролика с его комментарием о боях повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) с бойцами ЧВК «Вагнер» и правительственными войсками Мали, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Наша страна, которая отвергает терроризм во всех его формах, не может никоим образом принять на своей территории заявления и жесты, оправдывающие терроризм, особенно когда это направлено на дестабилизацию такой братской страны, как Мали», — говорится в сообщении МИД Сенегала.

Пивоварову «напомнили об обязательствах проявлять осмотрительность, сдержанность и невмешательство, которые должны сопровождать его серьезную миссию», отметили в ведомстве. Там добавили, что Сенегал осуждает нападения туарегов, выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.

Туареги назвали число погибших в боях в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Об атаке боевиков на правительственные войска стало известно 26 июля. Спустя два дня туареги сообщили о разгроме колонны правительственных военных и бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе боев в городе Тинзауатен на севере Мали. В российской частной военной компании рассказали, что боестолкновения длились с 22 по 27 июля. Bloomberg со ссылкой на заявление повстанцев писал о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

Главное управление разведки Украины подтвердило свою причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, повстанцам была передана «необходимая информация и не только информация, позволившая провести успешную военную операцию». Он не стал раскрывать подробности, сославшись на «чувствительность» этого вопроса. Вместе с тем Юсов подчеркнул, что действия Украины находятся «в рамках международного права».

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Сенегал Мали Украина туареги ЧВК Вагнер вызов посла
Материалы по теме
Туареги назвали число погибших в боях в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»
Политика
Le Monde сообщила об обучении повстанцев из Мали на Украине
Политика
ГУР Украины заявило о причастности Киева к атаке на «вагнеровцев» в Мали
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
В результате удара Израиля в Газе погибли несколько командиров ХАМАСПолитика, 17:21
США взяли две из трех медалей Олимпиады в мужском парном теннисеСпорт, 17:19
Уоррен Баффетт избавился от половины своих акций AppleБизнес, 17:09
МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за поддержки повстанцев в МалиПолитика, 17:03
«Динамо» победило новичка РПЛ и вышло на первое местоСпорт, 17:00
Telegraph узнала, что томский программист писал код для подлодок БританииПолитика, 16:51
Путин направил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с наводнением в КНДРПолитика, 16:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Олимпиаде прошел странный поединок. ФотогалереяСпорт, 16:33
Число пострадавших в результате атаки на Шебекино выросло до четырехПолитика, 16:13
Во Львовской области снесли все советские памятникиПолитика, 16:10
Bloomberg рассказал о способности чат-ботов создавать биооружиеТехнологии и медиа, 16:07
Состоялся самый странный поединок. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:53
В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 10 человекОбщество, 15:51
Итальянский депутат предупредил о риске для ЕС из-за «наркотика-зомби»Общество, 15:47