МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за поддержки повстанцев в Мали

Посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала из-за публикации видеоролика с его комментарием о боях повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) с бойцами ЧВК «Вагнер» и правительственными войсками Мали, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Наша страна, которая отвергает терроризм во всех его формах, не может никоим образом принять на своей территории заявления и жесты, оправдывающие терроризм, особенно когда это направлено на дестабилизацию такой братской страны, как Мали», — говорится в сообщении МИД Сенегала.

Пивоварову «напомнили об обязательствах проявлять осмотрительность, сдержанность и невмешательство, которые должны сопровождать его серьезную миссию», отметили в ведомстве. Там добавили, что Сенегал осуждает нападения туарегов, выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.

Об атаке боевиков на правительственные войска стало известно 26 июля. Спустя два дня туареги сообщили о разгроме колонны правительственных военных и бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе боев в городе Тинзауатен на севере Мали. В российской частной военной компании рассказали, что боестолкновения длились с 22 по 27 июля. Bloomberg со ссылкой на заявление повстанцев писал о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

Главное управление разведки Украины подтвердило свою причастность к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, повстанцам была передана «необходимая информация и не только информация, позволившая провести успешную военную операцию». Он не стал раскрывать подробности, сославшись на «чувствительность» этого вопроса. Вместе с тем Юсов подчеркнул, что действия Украины находятся «в рамках международного права».