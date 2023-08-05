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В ДНР обвинили Киев в ударе кассетными боеприпасами по центру Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами
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Военная операция на Украине
После удара загорелся первый корпус университета экономики и торговли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он заявил, что удар нанесли кассетными боеприпасами. Ранее власти не сообщали об обстрелах Донецка этим типом снарядов
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинские войска выпустили четыре кассетных боеприпаса по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

«По центру был удар кассетными [боеприпасами]. Сами кассеты разорвались в воздухе», — сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Прежде СЦКК не сообщал об ударах по Донецку кассетными боеприпасами.

Как сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, после очередного удара, около 22:30 по местному времени (совпадает с мск), загорелось здание первого корпуса университета экономики и торговли (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского). Здание расположено по адресу улица Щорса, дом № 31 в Ворошиловском районе Донецка.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают множество мелких снарядов или суббоеприпасов. Они могут разрываться спустя долгое время после применения.

США, Россия и Украина не участвуют в Конвенции по кассетным боеприпасам — международном договоре, который запрещает использование, передачу и накопление таких снарядов.

Украина получает кассетные боеприпасы от США. Вашингтон подтверждал, что Киев начал применять их; при этом ВСУ обещала использовать такие боеприпасы «с осторожностью», чтобы не вредить гражданскому населению, говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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23 июля российское Минобороны заявило о массовом применении ВСУ кассетных боеприпасов. С тех пор власти обвиняли украинскую сторону в обстрелах Токмака (Запорожская область) с использованием этих снарядов. Об ударе кассетными боеприпасами по селу Золотаревка в Луганской народной республике (ЛНР) писали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах. О том, что в конце июля украинская армия нанесла удар по селу Журавлевка в Белгородской области, заявлял и губернатор региона Вячеслав Гладков.

Москва осудила передачу кассетных боеприпасов Киеву. Россия воздерживается от применения в боевых действиях кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ будет вынуждена применить аналогичные средства, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. Зеркальный ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов допускал и президент России Владимир Путин.

В ДНР обвинили Киев в ударе кассетными боеприпасами по центру Донецка
В ДНР обвинили Киев в ударе кассетными боеприпасами по центру Донецка

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Донецк кассетные боеприпасы Украина обстрел
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