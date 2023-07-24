ВСУ применили кассетные боеприпасы в Золотаревке в ЛНР

Украинские военные применили кассетные боеприпасы при ударе по селу Золотаревка в ЛНР

Украинские военные применили кассетные боеприпасы при ударе по селу Золотаревка в ЛНР, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах республики.

Информация о пострадавших, по данным собеседников агентств, уточняется. Как рассказал источник «РИА Новости», найденные фрагменты боеприпасов говорят о том, что они были поставлены ВСУ западными партнерами.

Накануне Минобороны обвинило украинских военных в применении кассетных боеприпасов в Запорожской области. 23 июля в районе села Пятихатки в области под обстрел попала группа российских журналистов, один из них — военный корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев — погиб.

По словам командующего российской группировкой «Центр» генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, украинские военные массово применяют 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, но «определенного результата не достигли».

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов.

США пообещали поставить Украине кассетные боеприпасы в начале июля. Свое решение Вашингтон называл временным, пока украинской армии не хватает обычных снарядов. Киев в свою очередь обещал, что удары с помощью кассетных боеприпасов будут наноситься по скоплениям военной техники, а не по «официально признанной территории России». 20 июля в Белом доме подтвердили, что ВСУ уже начали применять такие боеприпасы.

Президент России Владимир Путин допустил, что Россия может зеркально ответить на применение ВСУ кассетных боеприпасов, так как у нее есть «достаточный запас различного рода» таких снарядов.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя использование Киевом кассетных боеприпасов, заявил, что они должны «уйти в историю» и не применяться.