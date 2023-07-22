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Белгородский губернатор обвинил ВСУ в ударе кассетными боеприпасами

Губернатор Гладков: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Журавлевка
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Военная операция на Украине
ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области, в одном из них удар нанесен кассетными боеприпасами, заявил Гладков. Киев обещал не применять их в населенных пунктах. Москва обещала зеркальный ответ
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинская армия нанесла удар кассетными боеприпасами по селу Журавлевка в Белгородском районе, это произошло 21 июля, cообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Выпущен 21 артиллерийский снаряд <...>. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов», — добавил губернатор.

Гладков также сообщил об обстрелах сел Щетиновка, Илек-Пеньковка, Новопетровка, Графовка, Смородино, Вязовое, Новая Таволжанка, Ленинский, Тишанка, а также хутора Старый.

Украина получила кассетные боеприпасы от США в качестве временного решения в связи с нехваткой обычных снарядов. Киев заверил Вашингтон, что будет использовать их «в надлежащих местах», вне населенных пунктов. Минобороны Украины пообещало, что не будет применять кассетные боеприпасы на «официально признанной территории России», а удары будут наноситься лишь по скоплениям техники, за нахождением снарядов будут внимательно следить, партнеров будут уведомлять об их применении.

По информации Washington Post, украинская армия применила кассетные боеприпасы на юге и востоке для разрушения траншей, затрудняющих контрнаступление Украины. По данным издания, их применение также ожидается в районе Артемовска (Бахмут). Белый дом затем сообщил, что ВСУ применяют снаряды эффективно и надлежащим образом.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

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Минобороны России заявило, что имеет на вооружении кассетные боеприпасы и будет вынуждено применить их, если такие снаряды получит Украина. О праве на ответное применение кассетных боеприпасов говорил и президент Владимир Путин. «Пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — призвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Такие виды боеприпасов «должны уйти в историю и не должны применяться», считают в ООН.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков Белгородская область кассетные боеприпасы Украина
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