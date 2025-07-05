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Военная операция на Украине ,  
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Трамп ответил, сможет ли он прекратить боевые действия на Украине

Трамп о прекращении конфликта на Украине: не знаю произойдет это или нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования конфликта на Украине, но не стал гарантировать, что это произойдет. Путин выражал готовность к урегулированию, но подчеркивал, что Россия не откажется от своих целей
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, удастся ли ему прекратить боевые действия на Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос урегулирования российско-украинского конфликта остается для него приоритетом.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, когда его спросили, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям. Его слова приводит Politico.

На вопрос, является ли прекращение конфликта приоритетом, американский лидер ответил: «Да. Я хотел бы, чтобы это произошло».

Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний Трампа. Изначально он говорил, что сможет добиться прекращения боевых действий всего за один день. Однако позднее, уже став президентом, республиканец назвал свое заявление «преувеличением». В апреле Белый дом сообщил, что американский лидер начал разочаровываться президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он признавал, что переговоры зашли в тупик, и грозил отказом США от посреднических усилий.

Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля
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Дональд Трамп (слева)

Однако в конце июня Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины наблюдается небольшой прогресс, не уточнив подробностей. Во время последнего разговора с российским президентом, который состоялся 3 июля, Трамп призвал к скорейшему прекращению боевых действий. В ответ Путин отметил приверженность политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей. Позднее Трамп заявил, что недоволен прошедшим разговором. По словам американского лидера, ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

4 июля Трамп поговорил по телефону с Зеленским. Украинский президент назвал прошедший разговор «очень важным и полезным». По словам Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба. Axios со ссылкой на источник писал, что Трамп сказал Зеленскому, что «хочет помочь с противовоздушной обороной, и проверит, «действительно ли что-то было приостановлено». За несколько дней до их разговора Госдеп США объявил о приостановке поставок части оружия Киеву.

Переговоры российской и украинской делегаций об урегулировании возобновились в мае. Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева прошла 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что о третьем раунде переговоров стороны договорятся, как только будут выполнены все гуманитарные договоренности. В процессе «нет затыков», «никто ничего не затягивает», отмечал он.

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Украина США Россия Дональд Трамп мирное урегулирование прекращение огня
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