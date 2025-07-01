Кремль заявил об отсутствии интереса к затягиванию переговоров с Украиной

Россия заинтересована в достижении своих целей, но не затягивает ход переговорного процесса с Украиной, заявил Песков. Зеленский связывал позицию российской стороны с попыткой отсрочки санкций

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций состоится, когда будут выполнены все достигнутые ранее гуманитарные договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы в первую очередь в том, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что до сих пор выполнялись договоренности, достигнутые в ходе второго раунда российско-украинских переговоров. «Ну а дальше надо просто собираться. Когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, соберутся и будут дальше уже обсуждать», — сказал он.

Ранее Песков говорил, что продвижение процесса мирного урегулирования на Украине зависит от поведения Киева и эффективности действий Вашингтона. Специальный посланник президента США Кит Келлог в ответ заявил, что утверждения о затягивании мирных переговоров США и Украиной не имеют оснований. Он также призвал к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам и мире.

«Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды Трампа, с тем чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию», — указал пресс-секретарь российского президента.

Россия и Украина возобновили переговоры, проведя в Стамбуле две встречи — 16 мая и 2 июня. Во время второго переговорного раунда стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Владимир Путин назвал эти документы абсолютно противоположными друг другу, но отметил, что для поиска пути решения и нужны переговоры. «В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время», — говорил российский президент.

Украинский президент Владимир Зеленский счел инициативу российской стороны о проведении нового раунда переговоров потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции. «Русские точно будут затягивать «Стамбул», чтобы откладывать санкции и так далее. А мы окажемся в действительно сложной ситуации выбора: продолжать вот так или идти по другому пути», — говорил он.

Практическим итогом стамбульских встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине останки свыше 6 тыс. человек. Очередной обмен пленными состоялся 20 июня, а также, как рассказал источник РБК в переговорной группе, продолжились «санитарные обмены ранеными».