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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп заявил, что США приостановили только часть поставок оружия Украине

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Военная операция на Украине
США не прекращают военную поддержку Украины, приостановлены поставки только части оружия, подчеркнули в Госдепе. Там отметили, что это не станет фактором в урегулировании конфликта. В Пентагоне объяснили решение «здравым смыслом»

Пауза в поставках части оружия Украине не означает полную приостановку военной помощи Вашингтона Киеву, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.

Отвечая на вопрос о влиянии паузы в поставках оружия на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, она сказала: «Это не станет фактором, потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились. <...> Есть множество других надежных вариантов и усилий относительно украинской ситуации с оружием».

Брюс не согласилась со словами о том, что Киев не был уведомлен о решении приостановить поставки отдельных видов оружия. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. <...> Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», — отметила она.

Представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заявил, что США приостановили поставки отдельных видов вооружения Украине, отказавшись уточнить, какие именно. Он назвал это решение «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует с нашими приоритетами в обороне». «Мы рассматриваем это как здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда», — добавил Парнелл на брифинге.

Зеленский сообщил, что Украина уточняет с США детали поставок оружия
Политика
Фото:Aimee Dilger / Keystone Press Agency / Global Look Press

О том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC накануне. По их данным, решение приостановить часть помощи, обещанной Киеву предыдущей администрацией, было принято еще в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби, но в силу оно вступает только сейчас.

Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.

По данным Financial Times, решение о паузе в поставках вступило в силу, когда некоторые из них уже направлялись на Украину.

Москва осуждает военную помощь Киеву. «Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение США о приостановке поставок вооружения Украине.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военная помощь Госдепартамент США Пентагон Украина
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